Komaj 19-letna Rusinja Mira Andrejeva je postala prva finalistka odprtega prvenstva Francije. V polfinalu je Ukrajinko Marto Kostjuk premagala s 6:1 in 6:3. Za zmago je potrebovala samo uro in 17 minut. Precej bolj izenačen je bil drugi polfinalni dvoboj, ko je kvalifikantka s Poljske Maja Chwalinska s 7:6, 6:4 premagala Rusinjo Diano Šnajder.

Mira Andrejeva Foto: Reuters Mira Andrejeva prihaja iz Krasnojarska, od leta 2022 pa živi in trenira v Franciji. Pri 19 letih je najmlajša polfinalistka letošnjega Rolanda Garrosa, ki ga zaznamujejo presenečenja. Do zdaj na grand slamih še ni prišla dlje od četrtfinala (lani v Wimbledonu), zdaj pa bo prvič zaigrala v finalu. Tudi Ukrajinka Marta Kostjuk je v Parizu igrala v življenjski formi, saj je dobila prejšnjih 17 zaporednih dvobojev na pesku. A vseeno proti Andrejevi ni imela nobenih možnosti, kot da jo je zdela nervoza. Naredila je 34 neizsiljenih napak in imela le 51-odstoten prvi servis. Prvi niz je tako precej bolj samozavestna in mirna Andrejeva s 6:1 dobila v dobre pol ure, drugi je trajal nekaj dlje, zmagala ga je s 6:3. Presenetila je že kot 17-letnica s polfinalom v Parizu leta 2024, zdaj želi še korak naprej.

Marta Kostjuk Foto: Reuters Dvoboj je imel tudi politično sliko, saj se Marta Kostjuk zaradi ruske agresije na Ukrajino po dvoboju ni želela rokovati s tekmico. Čeprav je bila Andrejeva ob začetku vojne v Ukrajini stara šele 15 let, je odziv Kostjukove razumljiv, saj je pred uvodnim nastopom v Parizu javnosti povedala, da je nedavno le 100 metrov od hiše njenih staršev ruska raketa uničila eno od poslopij, novinarjem pa je na prenosnem telefonu pokazala tudi slike. Dodala je, da se trudi vsakič, ko je to mogoče, opozoriti na grozodejstva v domovini. Zanjo je bil že polfinale uspeh kariere.

Druga finalistka je kvalifikantka Maja Chwalinska

Maja Chwalinska je dobila prvi niz. Foto: Reuters Samo prvi niz je trajal uro in 17 minut na drugem polfinalnem dvoboju, v katerem sta se merili Diana Šnajder in presenečenje turnirja Maja Chwalinska, ki je postala šele šesta kvalifikantka v odprti eri s prebojem v polfinale turnirja za grand slam. Šnajder je v četrtfinalu domov poslala prvo igralko sveta Arino Sabalenko. V podaljšani igri prvega niza je Rusinja vodila 4:2, a je Poljakinja z nekaj zvito skrajšanimi žogicami dosegla preobrat in jo dobila s 7:4, s tem pa tudi prvi niz s 7:6.

Diana Šnajder Foto: Reuters Drugi niz je trajal 49 minut, Šnajder je ob vodstvu s 4:3 potrebovala zdravniški premor za masažo. Chwalinska tudi po tem ni popuščala in ga je dobila s 6:4. Tako se je kot prva kvalifikantka v odprti eri uvrstila v finale. 24-letna Poljakinja je bila po dvoboju brez besed. Priznala je, da v njej kar gori, čeprav je videti povsem mirna. Pred letošnjim Rolandom Garrosom se je na turnirjih za grand najdlje prebila v drugi krog Wimbledona leta 2022.