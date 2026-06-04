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Avtor:
STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
14.40

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Natisni članek
tenis OP Francije Sara Errani

Četrtek, 4. 6. 2026, 14.40

1 ura, 32 minut

OP Francije, 12. dan, mešane dvojice, finale

Italijana ubranila naslov v mešanih dvojicah

Avtor:
STA

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Sara Errani OP Francije | Sara Errani in Andrea Vavassori | Foto Reuters

Sara Errani in Andrea Vavassori

Foto: Reuters

Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavassori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Američana Evana Kinga s 4:6, 6:3 in 10:4.

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Devetintridesetletna Sara Errani in 31-letni Andrea Vavassori, ki sta bila prva nosilca, sta tako ubranila naslov na pariškem pesku, tudi lani sta v finalu ugnala Kinga, ki je takrat igral z rojakinjo Taylor Townsend. Ob dveh naslovih na Roland Garrosu imata Italijana še dve zmagi na OP ZDA, in sicer 2024 in 2025.

Errani je ob tem osvojila tudi šest naslovov na turnirjih za grand slam v konkurenci ženskih dvojic, medtem ko je Vavassori letos v Parizu še v igri za naslov v moških dvojicah.

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