Grožnja za Putina: bodo mrtvi ruski vojaki uničili njegove sanje?

V vojni v Ukrajini je veljalo nenapisano pravilo: ne glede na to, kako visoke so ruske izgube, Moskvi nikoli ne bo zmanjkalo vojakov. Toda to se zdaj lahko spremeni.

Vladimir Putin ima več vojakov kot nabojev. To mračno opažanje je pomembno vplivalo na oceno razmerja moči v prvih mesecih ruske vojne proti Ukrajini. V osnovi je predpostavka, da ne glede na to, koliko ljudi izgubijo moskovske čete, vojakov ne bo primanjkovalo, piše nemški medij Tagesspiegel.

Četrta obletnica vojne v Ukrajini Danes minevajo štiri leta od začetka vojne v Ukrajini. Ta se je začela 24. februarja 2022.

Trditve, da bo v vojni izčrpavanja zmagala Rusija

Zato naj bi Rusija, ne glede na to, koliko se bo Ukrajina upirala, ne glede na to, koliko jo bo Zahod podpiral z orožjem, na koncu zmagala v izčrpavajoči vojni proti Kijevu.

"To je bil tudi argument mnogih, ki so zahtevali pogajanja s Putinom za skoraj vsako ceno: Rusija ima praktično neizčrpen bazen vojakov, proti kateremu Ukrajina nima nobene možnosti. Narod s 40 milijoni prebivalcev ne more premagati naroda s 150 milijoni. In dolgo se je zdelo, da je to res. Zdaj pa postaja jasno: izračun je bolj zapleten," poudarja nemški medij.

Velike ruske izgube

Po navedbah tiskovne agencije Bloomberg in britanskega časnika Financial Times, ki se sklicujeta na evropske in ukrajinske vladne in vojaške uradnike, je ruska vojska januarja letos izgubila devet tisoč vojakov več, kot jih je lahko rekrutirala v Rusiji.

Ruski vojski, ki je veljala za drugo najmočnejšo vojsko na svetu, na začetku vojne leta 2022 ni uspelo uničiti ukrajinske zračne obrambe in doseči prevlade v zraku nad Ukrajino, kar bi bil pogoj za hitro zmago nad Ukrajino. Prav tako ji je v prvih dneh vojne spodletel naskok na kijevsko letališče v Hostomelu, tudi oklepne kolone, ki so se zgrinjale proti Kijevu, so se morale v začetku aprila 2022 umakniti v Belorusijo in Rusijo. Rusom tudi ni uspelo zavzeti drugega največjega ukrajinskega mesta Harkov, določen uspeh so dosegli le na jugu, v regijah Herson in Zaporožje. Začetek vojne so zaznamovali uspehi ukrajinskih sil, ki so zlasti z ročnimi raketometi množično uničevali ruske oklepne sile. Na fotografiji: ukrajinski vojaki in uničeni ruski tanki. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po podatkih več virov so bile skupne ruske izgube v letu 2025 med 30 tisoč in 35 tisoč vojakov na mesec. Hkrati poročila kažejo, da se je povečalo tudi število dezerterjev. Da bi nadomestila te izgube, naj bi Rusija leta 2025 rekrutirala približno 400 tisoč vojakov.

Ukrajinski cilj: onesposobiti vsaj 50 tisoč ruskih vojakov na mesec

Trenutni podatki iz medijskih poročil kažejo, da so se ruske izgube januarja letos ponovno povečale. To se ujema s ciljem, ki si ga zdaj prizadeva doseči novi ukrajinski obrambni minister Mihail Fedorov: Ukrajinci naj bi onesposobili 50 tisoč ruskih vojakov na mesec.

Razmere po štirih letih vojne: v vojni v Ukrajini naj bi bilo ubitih ali hudo ranjenih približno 1,2 milijona ruskih vojakov, medtem ko so ukrajinske izgube ocenjene na približno polovico tega števila. Vendar to razmerje ni privedlo do spremembe mnenja ruskih generalov.

Povečanje ruske vojske je omogočilo rusko ofenzivo

Če Ukrajina doseže zastavljeni cilj, se bo obrnil razvoj dogodkov, ki je doslej zaznamoval vojno: med letoma 2022 in 2025 so visoke številke rekrutiranja v Rusiji omogočile, da je svojo vojsko povečala z 900 tisoč na 1,2 milijona vojakov.

Ukrajincem je septembra in oktobra 2022 uspela protiofenziva, s katero so pregnali ruske enote iz regije Harkov. Ukrajinci so novembra 2022 osvobodili Herson in pregnali ruske vojake na levo stran Dnepra. Vsi so nato pričakovali, da bodo naslednja faza vojne veliki tankovski spopadi na vzhodu Ukrajine v slogu druge svetovne vojne. A na koncu se je fronta ustalila v slogu prve svetovne vojne. Je pa Rusom maja 2023 uspelo zavzeti mesto Bahmut v regiji Doneck. Ukrajincem je poleti 2023 spodletela protiofenziva na jugu Ukrajine, pozneje pa so pobudo spet prevzeli Rusi – bitka za Avidijivko, ki se je končala januarja 2024. Na fotografiji: ukrajinsko topništvo. Foto: Guliverimage

To je ruskim četam omogočilo, da so nenehno napadale ukrajinske položaje vzdolž celotne fronte, kar je za Kijev predstavljalo vedno znova velike težave.

Nova prisilna mobilizacija, novi množični eksodus?

Vendar pa Rusiji dejansko ne zmanjkuje mož v vojni. Težave so drugje. Vprašanje je namreč, ali se bo Putin glede na trenutni razvoj dogodkov odločil za novo obsežno prisilno mobilizacijo. Prva in za zdaj zadnja leta 2022 je privedla do eksodusa iz Rusije. Takrat so po svetu zakrožile fotografije dolgih kolon avtomobilov na ruskih mejah.

Od takrat je Kremelj poskušal privabiti vojake predvsem s finančnimi spodbudami – s plačami, ki so včasih od tri- do štirikrat višje od povprečnega mesečnega dohodka v Rusiji, in z radodarnimi enkratnimi plačili.

Vse večji izdatki za vojno

Posamezne ruske regije imajo za to natančne smernice in tudi same nosijo finančne stroške. Ti stroški so zdaj postali tako visoki, da so morale nekatere gubernije znatno zmanjšati plačila. Država že zdaj porabi 40 odstotkov svojega letnega proračuna za vojno v Ukrajini.

Rusiji, ki trenutno okupira okoli petino ukrajinskega ozemlja, v zadnjih letih z ofenzivami ni uspelo doseči kakšnega velikega ozemeljskega uspeha. Rusko prodiranje, ki zahteva veliko žrtev med ruskimi vojaki, je zelo počasno. Pomembno vlogo v vojni v Ukrajini imajo droni. Ti so strah in trepet za obe strani. Na fotografiji: ukrajinski droni. Foto: Guliverimage

Moskva v vojsko še vedno rekrutira veliko število kriminalcev, rekrute poskuša v Ukrajino napotiti tudi s prisilnimi pogodbami. Drug kontingent sestavljajo ranjeni vojaki, ki jih pošiljajo nazaj na fronto. Delovanje ruske vojske v Rusiji je vse pogosteje prepuščeno rezervistom, da bi lahko več vojakov poslali na fronto.

Si bo Putin upal prizadeti ruski srednji razred v mestih?

Kremelj bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se izogne politično nepriljubljenemu ukrepu, kot je nova mobilizacija. To bi verjetno prizadelo tudi družine srednjega razreda v večjih mestih, ki jih posledice vojne do zdaj večinoma niso prizadele. In potem je tu še gospodarstvo.

Tudi to je v četrtem letu vojne utrpelo močno škodo. Primanjkuje delavcev, zlasti usposobljenih. Vse to pušča malo prostora za iskanje več moških za fronto.

Ali čas dela proti Rusiji?

Ameriški vojaški strokovnjak Michael Kofman zato pravi, da čas ni tako na strani Rusije, kot se na splošno zdi, ampak zdaj dela proti Moskvi. Moški, ki so bili pripravljeni prostovoljno oditi na fronto, so to večinoma že storili, pravi.

Vladimir Putin je po prvih neuspehih v Ukrajini s trdo roko zatrl mirovniške proteste v Rusiji. Putinov uspeh je, da se niso uresničile napovedi iz začetka vojne, da bodo zahodne gospodarske sankcije Rusijo spravile na kolena. Prav tako mu je uspelo, da velik del prebivalstva v velikih ruskih mestih – če odštejemo gospodarske posledice vojne – za zdaj ne čuti krvavih posledic vojne, ker vojaki večinoma prihajajo s podeželja, nesorazmerno veliko jih je iz neruskih regij. Na fotografiji: Moskva. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Čeprav ima Rusija še vedno precejšnjo kadrovsko prednost pred Ukrajino, se bodo negativni trendi verjetno še okrepili," pravi Kofman. Če bodo izgube ruske vojske ostale tako visoke, kot so po Kofmanovih domnevah trenutno, potem Putin v prihodnjih mesecih ne bo imel druge izbire, kot da zmanjša intenzivnost in obseg ofenziv vzdolž več kot tisoč kilometrov dolge frontne črte.

Usodno protislovje med ruskimi viri in cilji?

To bi posledično zmanjšalo pritisk na ukrajinsko obrambo. Kofman zato meni, da je malo verjetno, da bo Rusija letos dosegla kakšen večji strateški preboj. Kofman tudi meni, da Rusija ne more več ignorirati protislovja med svojimi vojaškimi viri in političnimi ambicijami v Ukrajini. Preprosto povedano to pomeni, da Putin verjetno ne bo dosegel obsežnih osvojitev v Ukrajini, še piše Tagesspiegel.