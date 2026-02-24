Šeško navdušil vse, tudi trenerja. Nogometni svet si postavlja le še eno vprašanje.

"To je Manchester United," je po sladki zmagi nad Evertonom (1:0) v objavi na Instagramu zapisal Benjamin Šeško in dodal fotografijo, na kateri proslavlja zlata vreden zadetek, ki ga je po mogočnem sprintu dosegel v Liverpoolu. Še pred nekaj meseci je lahko o tako ponosnem in vzhičenem trenutku le sanjal, pod taktirko Michaela Carricka pa je marsikaj drugače. Poraja se le še eno vprašanje, ki še kako zanima nogometno javnost. Bo Slovenec še naprej deležen vloge aduta s klopi ali ga bo trener končno uvrstil v začetno enajsterico?

V vrhunskem nogometu so prisotni vzponi in padci. Primer Manchester Uniteda in njegovega mladega zvezdnika Benjamina Šeška, za katerega je angleški velikan lani odštel 85 milijonov evrov, temu še kako pritrjuje.

Rdeči vragi so bili še pred nekaj meseci v rezultatski krizi. Nastopali so v krču, Šeška pa je od igrišč oddaljila še nevšečna poškodba kolena. Ko so se začela širiti mnenja, da je bil prestop na Old Trafford prehud izziv za mladega Slovenca, ki ne bo kos takšnemu pritisku, pa je nad "rdečim" delom Manchestra le posijalo sonce.

Objava Benjamina Šeška je hitro zbrala več kot pol milijona všečkov:

Odkar je Old Trafford zapustil Portugalec Ruben Amorim, je marsikaj drugače. United je povzdignil rezultatsko krivuljo, Šeško je začel kot po tekočem traku dosegati odločilne zadetke in postal ljubljenec navijačev, rdeči vragi pa so se trdno oprijeli visokega četrtega mesta, ki zagotavlja razkošno ligo prvakov.

Kdaj bo Šeško zaigral od prve minute?

Svet je postal bistveno lepši za Šeška, vseeno pa do popolne idile manjka še nekaj. Nogometna javnost se na Otoku upravičeno sprašuje, kaj vse bi moral še Šeško dokazati, da bi ga Michael Carrick uvrstil v začetno enajsterico in mu omogočil nastop od prve minute?

Za zdaj se mora Posavec zadovoljiti z obrobno vlogo, ki pa jo mojstrsko izkorišča. Postal je zlati adut s klopi. Čeprav je na zadnjih štirih tekmah vselej vstopil v igro v drugem polčasu in skupaj zbral le 88 minut, je na omenjenih srečanjih dosegel kar tri zadetke. Proti Fulhamu (3:2) je v izdihljajih srečanja zagotovil Unitedu tri točke, proti West Hamu (1:1) remi, proti Evertonu, kjer je dvoboj zaznamoval njegov ''atomski'' sprint v 71. minuti, po katerem je zatresel mrežo gostiteljev, pa izjemno dragoceno zmago (1:0).

V 71. minuti je po nepozabnem sprintu premagal najboljšega angleškega vratarja Jordana Pickforda. Foto: Reuters

Zmagovitega konja se v športu ponavadi najraje ne menja. To zaenkrat velja tudi v primeru Šeška. Čeprav s tekme na tekmo dokazuje, kako je našel strelsko formo in samozavest, ki ju je pogrešal v uvodnih mesecih dokazovanja na Otoku, ga trener še vedno ne uvršča v začetno enajsterico.

Navijači pa se vendarle sprašujejo, kaj vse bi moral še pokazati slovenski reprezentant, da bi lahko na zelenici prebil bistveno več časa. In kaj vse bi lahko pokazal, če bi imel dejansko to možnost? Bi bili rezultati Uniteda še bolj suvereni, bogatejša pa tudi statistika nekdanjega napadalca Leipziga? Tega odgovora za zdaj še niso prejeli, so pa lahko po drugi strani zelo zadovoljni z izkupičkom svojih ljubljencev.

Pet ali 90 minut? Vseeno.

Odkar je Carrick trener, je United na šestih tekmah osvojil kar 16 točk, Šeško pa navkljub vlogi zlatega aduta ne skriva dobre volje in do trenerja ne goji nobene zamere.

"Zame je najbolj pomembno, da ne glede na to, kdaj bom vstopil v igro, skušam ekipi vselej pomagati do boljšega rezultata. Zato sem tudi tukaj. Če dobim pet ali pa 90 minut, sploh ni pomembno," je dal mladi slovenski napadalec ponižno vedeti, kako je v službi Uniteda in da bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da mu vselej, ko dobi priložnost, pomaga do boljših rezultatov. Pa čeprav bo na igrišču prebil le nekaj minut, pred tem pa grel klop.

Navijači Manchester Uniteda na zadnjih tekmah spremljajo strelsko rapsodijo 22-letnega Slovenca. Foto: Reuters

Njegova samozavest je po zadnjih uspešnih predstavah na zelo visoki stopnji. Na zadnjih sedmih tekmah je dosegel šest zadetkov. Po odhodu Amorima se je strelsko razcvetel, navijači so ga spoznali v bistveno bolj živahni in učinkoviti podobi.

"Verjamem v svoje sposobnosti. Podobno velja tudi za moje soigralce. Vedo, česa bodo deležni, ko vstopim v igro. Potem pa je seveda vse odvisno od mene, ali jim bom to lahko omogočil," zrelo razmišlja Šeško, ki ga nov izziv z vročimi rdečimi vragi čaka v nedeljo. Takrat bo v Gledališču sanj gostoval Crystal Palace, Šeško pa bo imel novo priložnost, da do takrat prepriča Carricka, kako bi si za tisti dvoboj zaslužil nastop od prve minute.

Carrick: Z Benom sem v dobrih odnosih

Kako pa o vsem skupaj razmišlja njegov trener? "Z Benom (Benjaminom) nimam težav. Z njim sem v zelo dobrih odnosih. Seveda si želi igrati še več, sam pa bi rad močno pohvalil njegov trud in vloženo delo, da bi naredil in ponavljal tisto, kar je znova napravil," je bil poln hvale na račun njegove predstave na stadionu Hill Dickinson, na katerem je v akciji, v kateri so sodelovali vsi trije najdražji poletni nakupi Uniteda, odločil zmagovalca.

Akcijo je začel Bryan Mbeumo, jo nadaljeval Matheus Cunha, ki je nato podal Benjaminu Šešku, ta pa je neverjeten sprint, ki mu branilci Evertona niso mogli slediti, kronal z natančnim udarcem za zadetek in premagal najboljšega angleškega vratarja Jordana Pickforda.

Bi lahko Michael Carrick na nedeljski tekmi s Crystal Palace uvrstil Šeška prvič v začetno enajsterico? Foto: Reuters

Čeprav bi rad na igrišču prebil še več minut, ima s trenerjem zelo dober odnos. O tem je prepričan tudi Carrick. "Opravila sva nekaj res dobrih pogovorov. Je v odličnem stanju, pomagamo mu, da se razvija kot igralec. V zadnjem obdobju je v tej smeri napravil nekaj velikih korakov. To je lepo videti," je navdušen nad njegovim razvojem.

Carrick je poleg Šeška pohvalil tudi obrambo Uniteda, ki je že tretjič na zadnjih šestih srečanjih, odkar je prevzel trenersko paličico, zadržala mrežo nedotaknjeno. To je izvrsten statistični podatek, saj je pred njegovim prihodom Unitedu na zadnjih 29 tekmah to uspelo zgolj dvakrat. Razlika je tako vidna tudi v tem pogledu, velike zasluge pa si lasti belgijski vratar Senne Lammens.

Slovenskemu nogometnemu junaku je za predstavo v Liverpoolu čestital tudi trener Evertona David Moyes. Foto: Reuters

Rdeče vrage tako čaka nov izziv v nedeljo, prednost pred Chelseajem in Liverpoolom, ki znaša tri točke, pa predstavlja pomemben kapital, ki ga na Old Traffordu ne bodo hoteli zapraviti.