Arsenal proti najslabšim nesrečno osvojil le točko

Vodilna ekipa angleške premier lige Arsenal je v sredo zvečer igrala dvoboj 31. kroga, ki bi sicer moral biti na sporedu sredi marca, ko bodo igrali finale ligaškega pokala. Nasprotnik je bil Wolverhampton, ki ima na zadnjem mestu kar 48 točk manj in je to sezono zmagal samo enkrat. Pa so topničarji osvojili le točko. Za končni izid 2:2 je v sodnikovem dodatku zadel rezervist londonske ekipe Riccardo Calafiori. Žogo je nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Je pa samo minuto prej vstopil v igro.