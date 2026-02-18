Sreda, 18. 2. 2026, 23.00
13 minut
Angleško prvenstvo, vnaprej odigrana tekma 31. kroga
Arsenal proti najslabšim nesrečno osvojil le točko
Vodilna ekipa angleške premier lige Arsenal je v sredo zvečer igrala dvoboj 31. kroga, ki bi sicer moral biti na sporedu sredi marca, ko bodo igrali finale ligaškega pokala. Nasprotnik je bil Wolverhampton, ki ima na zadnjem mestu kar 48 točk manj in je to sezono zmagal samo enkrat. Pa so topničarji osvojili le točko. Za končni izid 2:2 je v sodnikovem dodatku zadel rezervist londonske ekipe Riccardo Calafiori. Žogo je nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Je pa samo minuto prej vstopil v igro.
Angleško prvenstvo, vnaprej odigrana tekma 31. kroga:
Sreda, 18. februar:
Najboljši strelci:
22 – Haaland (Man City)
17 – Thiago (Brentford)
13 – Semenyo (Man City)
10 – Calvert-Lewin (Leeds), Ekitike (Liverpool), Joao Pedro (Chelsea)
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Mbeumo (Man United)
8 – Bowen (West Ham), Fernandez (Chelsea), Gyökeres (Arsenal), Kroupi (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Palmer (Chelsea), Rogers (Aston Villa), Watkins (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Wilson (Fulham)
7 – Foden (Man City), Richarlison (Tottenham), Woltemade (Newcastle)
...
6 – Benjamin Šeško (Man United)
1 – Jaka Bijol (Leeds United)