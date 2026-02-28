Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
28. 2. 2026,
20.57

Osveženo pred

26 minut

Izrael Iran Benjamin Netanjahu Ali Hamenej

Izraelci trdijo: Našli truplo ajatole Alija Hameneja. Oglasil se je tudi Trump.

Ajatola Ali Hamenej | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Neimenovani izraelski uradnik je za Reuters povedal, da so našli truplo ajatole Alija Hameneja. Izraelski veleposlanik v ZDA je prav tako sporočil njegovo smrt. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za televizijo NBC dejal le, da ima občutek, da je novica o smrti Hameneja resnična.

Že pred tem je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da je zelo verjetno, da je iranski vrhovni verski voditelj Ali Hamenej mrtev. Netanjahu je ob tem pozval Irance, naj zrušijo iransko oblast.

Eden od virov je povedal, da je Izrael pridobil fotografijo trupla ajatole, piše CNN. Ameriški predsednik Donald Trump je za televizijo NBC dejal le, da ima občutek, da je novica o smrti Hameneja resnična.

Iran zanika smrt ajatole

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaej pa je za ABC News dejal, da sta iranski predsednik Masud Pezeškian in vrhovni vodja Ali Hamenej varna in zdrava ter da iranski vladni sistem deluje.

Trump: Iran bo potreboval več let, da si bo opomogel

Predsednik ZDA Donald Trump pa je v intervjuju za ameriški medij Axios dejal, da lahko dolgo vztraja z vojno ali pa jo konča v dveh ali treh dneh. Zatrdil je, da bo Iran potreboval več let, da se bo opomogel po napadih.

