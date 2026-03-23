Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

ZDA Iran Donald Trump vojna proti Iranu

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 14.33

Iranci Trumpa postavili na laž: "To je še en poraz za Satana"

Donald Trump | Iranci trdijo, da se ne pogajajo s Trumpom.

Če ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so imele ZDA z Iranom v zadnjih dveh dneh zelo dobre in produktivne pogovore o popolni in celotni rešitvi sovražnosti, pa v Iranu zanikajo domnevne pogovore. Državni mediji so namreč kmalu po Trumpovi objavi poročali, da ni bilo in ni nobenega neposrednega ali posrednega stika med Teheranom in Washingtonom.

Po poročilih tiskovnih agencij Fars in Tasnim, ki sta blizu močni iranski revolucionarni gardi, s Trumpom ni nobenih neposrednih stikov, niti prek posrednikov, piše švicarski medij Watson.

Iranci trdijo, da se je Trump ustrašil iranskega maščevanja

Agencija Fars se sklicuje na anonimni vir iz iranskih oblasti, ki je dejal, da je Trump odstopil od groženj z uničevanjem iranskih energetskih objektov, potem ko je slišal, da bi bile v povračilnih napadih tarče iranskih napadov vse elektrarne v zahodni Aziji.

Tasnim tudi piše, da je Trumpa prepričal pritisk finančnih trgov in da bo Iran nadaljeval svojo obrambo, dokler ne bo dosežen potreben odvračilni učinek.

Iranski poslanec se posmehuje Trumpu

Ibrahim Rezaej, tiskovni predstavnik varnostnega odbora v iranskem parlamentu, se je na Trumpovo objavo odzval posmehljivo. "Trump in ZDA so spet popustili. To je bil še en poraz za Satana (tako Iranci označujejo ZDA, op. p.)," je še dejal.

Pogajanja z ZDA je zanikalo tudi iransko zunanje ministrstvo. Po navedbah CBS News iransko zunanje ministrstvo trdi, da Islamska republika Iran vztraja pri svojem stališču in zavrača kakršnakoli pogajanja, preden Iran doseže svoje vojne cilje.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
