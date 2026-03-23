Iranci Trumpa postavili na laž: "To je še en poraz za Satana"

Če ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so imele ZDA z Iranom v zadnjih dveh dneh zelo dobre in produktivne pogovore o popolni in celotni rešitvi sovražnosti, pa v Iranu zanikajo domnevne pogovore. Državni mediji so namreč kmalu po Trumpovi objavi poročali, da ni bilo in ni nobenega neposrednega ali posrednega stika med Teheranom in Washingtonom.

Po poročilih tiskovnih agencij Fars in Tasnim, ki sta blizu močni iranski revolucionarni gardi, s Trumpom ni nobenih neposrednih stikov, niti prek posrednikov, piše švicarski medij Watson.

Iranci trdijo, da se je Trump ustrašil iranskega maščevanja

Agencija Fars se sklicuje na anonimni vir iz iranskih oblasti, ki je dejal, da je Trump odstopil od groženj z uničevanjem iranskih energetskih objektov, potem ko je slišal, da bi bile v povračilnih napadih tarče iranskih napadov vse elektrarne v zahodni Aziji.

Tasnim tudi piše, da je Trumpa prepričal pritisk finančnih trgov in da bo Iran nadaljeval svojo obrambo, dokler ne bo dosežen potreben odvračilni učinek.

Iranski poslanec se posmehuje Trumpu

Ibrahim Rezaej, tiskovni predstavnik varnostnega odbora v iranskem parlamentu, se je na Trumpovo objavo odzval posmehljivo. "Trump in ZDA so spet popustili. To je bil še en poraz za Satana (tako Iranci označujejo ZDA, op. p.)," je še dejal.

Pogajanja z ZDA je zanikalo tudi iransko zunanje ministrstvo. Po navedbah CBS News iransko zunanje ministrstvo trdi, da Islamska republika Iran vztraja pri svojem stališču in zavrača kakršnakoli pogajanja, preden Iran doseže svoje vojne cilje.