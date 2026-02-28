Izrael je začel "preventivni napad" na Iran, je davi sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. V napadih sodelujejo tudi Združene države Amerike. Iz Teherana poročajo, da so v mestu odjeknile tri glasne eksplozije. V Jeruzalemu so se oglasile sirene, ljudje po vsej državi pa so prejeli telefonska opozorila o "izjemno resni" grožnji.

"Država Izrael je izvedla preventivni napad na Iran. Obrambni minister Izrael Katz je razglasil posebne in takojšnje izredne razmere po vsej državi," je zapisano v izjavi obrambnega ministrstva.

Israel is currently striking Iran's capital, Tehran.

Novinarji AFP so v Teheranu slišali glasni eksploziji, nad središčem in vzhodno od iranske prestolnice pa sta bila vidna dva oblaka gostega dima.

Foto: Guliverimage "Vrsta eksplozij kaže na to, da gre za raketni napad," poroča iranska tiskovna agencija Fars.

Foto: Guliverimage ZDA so sicer v minulih dneh stopnjevale pritisk na Iran in grozile z vojaškim posredovanjem v tej državi.

ZDA so se glede napada na Iran uskladile z Izraelom, poročajo izraelski in ameriški mediji. Britanski BBC se je za potrditev ameriškega sodelovanja v napadu obrnil na ameriško administracijo.

Izrael je zjutraj že zaprl svoj zračni prostor za civilne lete, poročajo izraelski mediji.

Tiskovna agencija Tasnim, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo, poroča, da je bil zaprt tudi iranski zračni prostor.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v petek Iran razglasil za državo, ki podpira nezakonita pridržanja. To samo po sebi ne prinaša sankcij, pomeni pa dodaten pritisk na državo, ki ji Washington grozi z vojaškim napadom, a Rubio je napovedal, da bi lahko sledila prepoved uporabe ameriških potnih listov za potovanje v Iran ali iz te države.