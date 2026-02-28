Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Sobota,
28. 2. 2026,
7.55

Osveženo pred

1 minuta

Izrael začel "preventivni napad" na Iran

Eksplozija v Teheranu | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Izrael je začel "preventivni napad" na Iran, je davi sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. V napadih sodelujejo tudi Združene države Amerike. Iz Teherana poročajo, da so v mestu odjeknile tri glasne eksplozije. V Jeruzalemu so se oglasile sirene, ljudje po vsej državi pa so prejeli telefonska opozorila o "izjemno resni" grožnji.

Ključni poudarki:

8.15 Napad usklajen z ZDA
8.11 Izrael in Iran zaprla zračni prostor
7.50 ZDA razglasile Iran za državo, ki podpira nezakonita pridržanja

"Država Izrael je izvedla preventivni napad na Iran. Obrambni minister Izrael Katz je razglasil posebne in takojšnje izredne razmere po vsej državi," je zapisano v izjavi obrambnega ministrstva.

Novinarji AFP so v Teheranu slišali glasni eksploziji, nad središčem in vzhodno od iranske prestolnice pa sta bila vidna dva oblaka gostega dima.

Eksplozije v Teheranu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage "Vrsta eksplozij kaže na to, da gre za raketni napad," poroča iranska tiskovna agencija Fars.

Eksplozije v Teheranu | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage ZDA so sicer v minulih dneh stopnjevale pritisk na Iran in grozile z vojaškim posredovanjem v tej državi.

Lovska letala F-22
Novice Kopičenje sil: več ameriških lovcev pristalo v Izraelu #video

8.15 Napad usklajen z ZDA

ZDA so se glede napada na Iran uskladile z Izraelom, poročajo izraelski in ameriški mediji. Britanski BBC se je za potrditev ameriškega sodelovanja v napadu obrnil na ameriško administracijo.

8.11 Izrael in Iran zaprla zračni prostor

Izrael je zjutraj že zaprl svoj zračni prostor za civilne lete, poročajo izraelski mediji.

Tiskovna agencija Tasnim, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo, poroča, da je bil zaprt tudi iranski zračni prostor.

7.50 ZDA razglasile Iran za državo, ki podpira nezakonita pridržanja

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v petek Iran razglasil za državo, ki podpira nezakonita pridržanja. To samo po sebi ne prinaša sankcij, pomeni pa dodaten pritisk na državo, ki ji Washington grozi z vojaškim napadom, a Rubio je napovedal, da bi lahko sledila prepoved uporabe ameriških potnih listov za potovanje v Iran ali iz te države.

Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Scenarij za vojno z Iranom? Trumpov krog si želi povoda.
Donald Trump
Novice Trump glede Irana: Nismo zadovoljni
Izrael napad ZDA Iran
