Sreda,
25. 2. 2026,
14.05

Kopičenje sil: več ameriških lovcev pristalo v Izraelu #video

V Izraelu je po navedbah ameriškega uradnika pristalo najmanj 12 ameriških lovskih letal F-22 Raptor, Reuters pa je potrdil posnetke, na katerih je vidno vzletanje iz baze kraljevih letalskih sil Lakenheath v Združenem kraljestvu, preden so odleteli v Izrael.

Baza Lakenheath je bila v zadnjih tednih vmesna točka za ameriška vojaška letala na poti na Bližnji vzhod v okviru nenehnega vojaškega kopičenja.

ZDA so proti Iranu sicer že poslale dve bojni skupini ladij okrog dveh letalonosilk, veliko število vojaških letal in drugo opremo. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zagrozil Iranu, da se mu izteka čas za dogovor o jedrskem programu. Pogajanja naj bi se po  navedbah ameriških uradnikov nadaljevala v četrtek.

Reuters je lokacijo vzletanja letal potrdil na podlagi stavb, postavitve vzletno-pristajalne steze in terena, ki se ujemajo z datotekami in satelitskimi posnetki, tip letal pa na podlagi datotek s posnetki. Lakenheath je največja baza v Angliji, ki jo upravljajo ameriške zračne sile. Nahaja se približno 40 kilometrov severovzhodno od Cambridgea.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford
Novice Največja letalonosilka na svetu priplula na Kreto #foto
Abas Aragči
Novice Teheran pred novim krogom pogajanj vidi možnost dogovora z ZDA
Kitajska letala leta 2018
Novice Resno svarilo: tretja svetovna vojna je pred vrati, a ne zaradi Ukrajine
