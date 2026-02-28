Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve slovenske državljane v Izraelu ali Iranu poziva, naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Na omrežju X so še sporočili, da je veleposlaništvo Slovenije v Tel Avivu in Teheranu omejeno na nujno pomoč. Razmere na Bližnjem vzhodu, posebej v Iranu in Izraelu, pa pozorno spremljajo.

"Slovenske državljane pozivamo, da pri načrtovanju potovanj upoštevajo nasvete ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter razmere spremljajo tudi preko drugih virov," so danes navedli na omrežju X.

ZDA in Izrael so danes začeli obsežno vojaško operacijo v Iranu. Mediji poročajo, da so v Teheranu odjeknile eksplozije. Iran je na napad že odgovoril in izstrelil rakete proti Izraelu.