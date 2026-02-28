Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 28. 2. 2026, 9.58

0 minut

Zunanje ministrstvo Slovence v Izraelu in Iranu poziva k upoštevanju navodil lokalnih oblasti

Eksplozije v Teheranu | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve slovenske državljane v Izraelu ali Iranu poziva, naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Na omrežju X so še sporočili, da je veleposlaništvo Slovenije v Tel Avivu in Teheranu omejeno na nujno pomoč. Razmere na Bližnjem vzhodu, posebej v Iranu in Izraelu, pa pozorno spremljajo.

"Slovenske državljane pozivamo, da pri načrtovanju potovanj upoštevajo nasvete ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter razmere spremljajo tudi preko drugih virov," so danes navedli na omrežju X.

Državljane, ki so v Izraelu ali Iranu, pozivajo, da ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Poslovanje veleposlaništev Slovenije v Tel Avivu in Teheranu je omejeno le na nujno pomoč slovenskim državljanom, do dodali.

ZDA in Izrael so danes začeli obsežno vojaško operacijo v Iranu. Mediji poročajo, da so v Teheranu odjeknile eksplozije. Iran je na napad že odgovoril in izstrelil rakete proti Izraelu.

Lovska letala F-22
Novice Kopičenje sil: več ameriških lovcev pristalo v Izraelu #video
