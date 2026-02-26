Scenarij za vojno z Iranom? Trumpov krog si želi povoda.

Svetovalci predsednika Donalda Trumpa naj bi po poročanju medija Politico kovali scenarij, po katerem bi se ZDA v vojno z Iranom vpletle posredno, kmalu po napadu Izraela na to državo. Izraelski napad bi sprožil silovite povračilne ukrepe Irana, takrat pa bi bila tudi ameriška javnost bolj naklonjena vojaškemu posredovanju. Javnomnenjske ankete po poročanju AP news sicer kažejo, da je kar polovica odraslih Američanov zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih glede iranskega jedrskega programa in njegove neposredne grožnje za ZDA.

Čeprav večina Američanov (61 odstotkov), meni, da je Iran "sovražnik" ZDA, pa ankete kažejo, da je njihovo zaupanje v Trumpovo presojo, ko gre za uporabo vojaške sile v tujini, nizko, saj le približno trije od desetih Američanov pravijo, da Donaldu Trumpu zelo ali precej zaupajo. Celo nekateri republikanski volivci – zlasti mlajši – imajo pomisleke glede Trumpove sposobnosti sprejemanja pravih odločitev glede vojaškega posredovanja v tujini.

V Beli hiši naj bi prevladovala logika: lažje je vstopiti v vojno, če Iran udari prvi

Zato ne preseneča poročanje Politica, da bi se več Američanov sprijaznilo z vojno z Iranom, če bi bile ZDA ali njihov zaveznik napadeni prvi. "V administraciji in krogih okoli nje se krepi ideja, da bi bilo politično veliko bolje, če bi Iran napadli Izraelci ​​sami, Iranci pa bi se maščevali in nam dali dodaten razlog za posredovanje," sta za Politico razkrila vira, ki naj bi bila seznanjena s pogovori.

Ker v Washingtonu vse manj ljudi verjame v diplomatsko rešitev odprtih vprašanj z Iranom, po poročanju Politica v ospredje prihaja vprašanje, kdaj in kako bodo ZDA napadle to državo. Ne glede na željo nekaterih, da bi Izrael udaril prvi, je še vedno najverjetnejši scenarij skupna operacija ZDA in Izraela, sta povedala vira.

V odgovoru na prošnjo za komentar na trditve omenjenih virov je tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly dejala: "Mediji lahko še naprej na veliko špekulirajo o tem, kakšni so načrti predsednika, toda samo predsednik Trump ve, kaj bo storil." Izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu zadeve ni želelo komentirati.

Pritisk Netanjahuja in zadnji poskus diplomacije: pogovori v Ženevi

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prejšnji teden v Beli hiši pritiskal na administracijo, naj stori vse, kar je potrebno, da bi zaustavila iranski jedrski program, proizvodnjo balističnih raket in podporo ekstremističnim milicam v regiji. Vzporedno s pripravami na vojaško intervencijo potekajo tudi diplomatska prizadevanja za rešitev spora: posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner sta v Ženevi, kjer naj bi poskušala doseči dogovor z Iranci.

To je resen diplomatski poskus, vendar med tistimi, ki so najbližje predsedniku, prevladuje mnenje, da jih bomo "bombardirali", je za Politico povedal vir blizu administraciji, ki je dodal, da še vedno ostaja odprto tudi vprašaje obsega vojaškega posredovanja. Med glavnimi pomisleki administracije naj bi bilo tveganje, da bi lahko izčrpali zaloge streliva, kar bi lahko izkoristila Kitajska in vojaško posredovala na Tajvanu, ter seveda nevarnost, da napad ne bi minil brez ameriških žrtev.

Največja koncentracija ameriške moči po Iraku 2003 – in strah pred žrtvami

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je ta teden prispela v ameriško vojaško bazo na Kreti. Foto: Guliverimage "Če govorimo o dovolj močnem napadu, ki bi bil usmerjen v spremembo režima, se bo Iran zelo verjetno maščeval z vsem, kar ima na voljo. V regiji imamo veliko vojaških baz in vsaka od njih je potencialna tarča," je dejal vir Politica. "Te baze niso pod Železno kupolo (izraelski protiraketni ščit, op. a.). Torej obstaja velika verjetnost ameriških žrtev. Kar prinaša politična tveganja."

Tudi v mirnejših časih imajo ZDA na bazah po Bližnjem vzhodu nameščenih na tisoče vojakov. Zdaj pa je Trump na bližnji vzhod poslal dve jurišni skupini letalonosilk in na desetine lovskih letal, izvidniških letal in letal za oskrbo z gorivom v zraku, kar predstavlja največje kopičenje ameriške ognjene moči v regiji od ameriške invazije na Irak leta 2003.

Trump ima vrsto možnosti za napad na Teheran. Med njimi je tudi omejen napad, ki bi lahko služil kot vzvod, da bi islamistični režim prisilil k dogovoru, ki bi ga ZDA lahko sprejele, je dejal ameriški uradnik, seznanjen z iranskimi pogajanji. Če dogovora ne bo, bi Trump lahko pozneje odredil večji niz napadov, je dejal uradnik.

"Obglavljenje" Hameneja ne bi bilo dovolj

Vojaško posredovanje bi bilo gotovo spet usmerjeno na iransko jedrsko infrastrukturo, ki je junija lani niso uspeli povsem onesposobiti. Zagotovo naj bi ciljali tudi na iransko proizvodnjo balističnih raket, ki jo Izrael vidi kot veliko grožnjo svoji varnosti.

Ajatola Ali Hamenej Foto: Guliverimage Če bi se usmerili proti samemu režimu, uradnik omenja možnost "obglavljenja", kar pomeni napad na ostarelega iranskega vrhovnega voditelja, ajatolo Alija Hameneja. Vendar pa iranski sistem upravljanja sloni na več kot le enem človeku in je zasnovan tako, da nižje rangirani posamezniki prevzamejo višje položaje, ko so ti izpraznjeni. Kljub temu bi ZDA lahko še vedno ciljale na več ključnih posameznikov, vključno z najvišjimi vrstami močnega Korpusa islamske revolucionarne garde.

Takšna operacija bi lahko trajala več dni ali tednov, njeni rezultati pa bi lahko bili nepredvidljivi, še posebej, če bi se ZDA zanesle izključno na zračne napade. Junija lani med izraelsko vojno z Iranom, ki so se ji pridružile ZDA, je Netanjahu pozval Irance, naj izkoristijo trenutek in strmoglavijo režim v državi.

Republikanci govorijo o dokazih o razvoju jedrskega orožja

Malo verjetno je, da je ameriška vojska z napadi junija lani povsem uničila iranski jedrski program, ki ga razvijajo globoko pod zemljo. Foto: Reuters Trump je trdil, da so ameriški napadi junija lani "uničili" iranski jedrski program. Vendar je v zadnjih tednih namignil, da ni prepričan, ali Teheran program razvija naprej.

Predsednik odbora za oborožene sile predstavniškega doma Mike Rogers (republikanec iz Alabame) je povedal, da je v sredo zjutraj prejel poročilo administracije, v katerem so mu predstavili podrobnosti o iranskih prizadevanjih za ponovni zagon jedrskega programa. Dejal je, da so dokazi o razvoju jedrskega orožja jasni in predstavljajo prepričljiv argument za vojaško posredovanje ZDA. "Poskušajo dobiti to opremo," je dejal.

Vendar Rogers ni želel povedati, kdaj bi lahko tajne podatke posredovali širši javnosti. Kongresnik Don Bacon (republikanec iz Nebraske) je dejal, da so mu povedali, da bodo zakonodajalci kmalu dobili dodatne podrobnosti o iranskih jedrskih grožnjah. Demokrati v odboru so dejali, da jih administracija ni obvestila, kdaj bi lahko prejeli odgovore na svoja vprašanja o Iranu.

Iranska vlada že dolgo zanika, da si prizadeva razviti jedrsko orožje, kar pa ne pomeni, da nima pravice do miroljubnega jedrskega programa, vključno z znanstvenimi in medicinskimi nameni. ZDA so že dolgo skeptične do iranskih obljub, zlasti glede na raven bogatenja urana, ki presega običajne vrednosti miroljubnih jedrskih programov.