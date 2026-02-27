Ameriški podpredsednik JD Vance je v luči ugibanj o ameriškem napadu na Iran dejal, da ne verjame, da bi morebitna vojaška akcija potegnila ZDA v dolgotrajno vojno na Bližnjem vzhodu. V četrtkovem pogovoru za Washington Post je dejal, da ne ve, kako se bo predsednik Donald Trump odločil glede Irana, kot eno od možnosti pa je omenil diplomacijo. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je danes opozoril na nevarnost regionalne eskalacije zaradi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA ter groženj z morebitnim ameriškim napadom na Iran. Medem je ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu danes sporočilo, da nenujnemu osebju in njihovim družinskim članom dovoljuje, da zaradi varnostnih tveganj zapustijo Izrael. Tistim, ki želijo oditi, veleposlaništvo svetuje, da to storijo hitro, dokler so še na voljo leti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu je danes sporočilo, da nenujnemu osebju in njihovim družinskim članom dovoljuje, da zaradi varnostnih tveganj zapustijo Izrael.

Ameriški časnik New York Times danes poroča, da je veleposlanik ZDA Mike Huckabee osebju veleposlaništva davi poslal elektronsko pošto, v kateri je zapisal, naj tisti, ki želijo oditi, "to storijo DANES".

"Osredotočite se na pridobitev sedeža kamorkoli, od koder boste lahko nadaljevali pot v Washington, prioriteta pa naj bo, da hitro zapustite državo," jim je priporočil po pisanju časnika.

"Zelo sem zaskrbljen zaradi možnosti regionalne vojaške eskalacije in njenega vpliva na civiliste. Upam, da bo prevladal glas razuma," je na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice, na katerem je poročal o stanju človekovih pravic po svetu, povedal Türk.

Ob tem je opozoril na normalizacijo uporabe sile za reševanje sporov v mednarodni skupnosti. "Ne smemo se vrniti k nasilju kot organizacijskemu načelu. Svet ne sme mirno gledati, kako se pred našimi očmi ruši gradbeni kamen mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic," je dejal.

Spomnil je, da se je število oboroženih konfliktov od leta 2010 skoraj podvojilo, in sicer na okoli 60. "Svet resnično postaja vse bolj nevaren," je dodal.

Prav tako je pozval k takojšnjemu moratoriju na izvajanje usmrtitev v Iranu. "Zgrožen sem nad poročili, da je bilo v zvezi z januarskimi protesti na smrt obsojenih vsaj osem ljudi, med njimi dva otroka," je nadaljeval in dodal, da je še 30 ljudi v nevarnosti, da bodo obsojeni na enako kazen.

Vance je med letom z dogodka v Wisconsinu v četrtek za Washington Post dejal, da tudi če se Trump odloči za napad na Iran, "ni možnosti, da bomo leta v vojni na Bližnjem vzhodu brez konca na vidiku". Pri tem je pojasnil, da ne ve, kako se bo predsednik Trump odločil glede Irana. Možnosti segajo od vojaških napadov, "da bi zagotovili, da Iran ne bo dobil jedrskega orožja", do diplomatske rešitve, je dejal.

Pri tem je kot primer "zelo jasno opredeljenih" ukrepov omenil lanske omejene ameriške napade na iranske jedrske objekte in vojaško operacijo v Venezueli v začetku tega leta, s katero so odstavili predsednika Nicolasa Madura.

V četrtek je v Ženevi ob posredovanju Omana potekal tretji krog pogovorov med iranskimi in ameriškimi predstavniki, na katerih je bil po navedbah iranske strani dosežen napredek. Pogovori na tehnični ravni naj bi se nadaljevali prihodnji teden na Dunaju.

Časnik Wall Street Journal je v četrtek poročal, da ameriški pogajalci od Irana zahtevajo razgradnjo treh glavnih jedrskih lokacij Fordo, Natanz in Isfahan, ki so bile tarča ameriških zračnih napadov junija lani, in predajo zaloge obogatenega urana ZDA.

Vplivna iraška oborožena skupina, ki jo podpira Iran, pa je sredi ameriških groženj in kopičenja vojske svojim borcem naročila, naj se pripravijo na morebitno dolgo vojno v sosednjem Iranu, če bi ZDA sprožile napade.

Kataeb Hezbolah je v četrtek ZDA opozoril na "ogromne izgube", če bi začele vojno v regiji. Poveljnik te šiitske skupine je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da vidijo Iran kot strateško pomembnega za svoje interese, zato se bo njegova skupina v primeru napadov "zelo verjetno" vmešavala v konflikt.