V Ženevi nov krog pogovorov med ZDA in Iranom

Abas Aragči | Predstavniki Washingtona in Teherana so po večtedenskem stopnjevanju napetosti jedrska pogajanja začeli ta mesec, najprej v Maskatu, nato pa so se prejšnji teden sestali v Ženevi. Na fotografiji je iranski zunanji minister Abas Aragči. | Foto Reuters

Predstavniki Washingtona in Teherana so po večtedenskem stopnjevanju napetosti jedrska pogajanja začeli ta mesec, najprej v Maskatu, nato pa so se prejšnji teden sestali v Ženevi. Na fotografiji je iranski zunanji minister Abas Aragči.

Foto: Reuters

V Ženevi se bodo danes ob posredovanju Omana nadaljevali pogovori med ZDA in Iranom o sklenitvi morebitnega jedrskega sporazuma. Medtem ko si ZDA želijo, da bi dogovor vključeval tako iranski jedrski kot raketni program, v Teheranu vztrajajo pri pogajanjih le o prvem.

Pregled pomembnejših novic dneva:

6.00 V Ženevi nov krog pogovorov med ZDA in Iranom

6.00 V Ženevi nov krog pogovorov med ZDA in Iranom

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v torek na omrežju X ponovil, da Iran pod nobenim pogojem ne bo razvil jedrskega orožja, a da se tudi ne bo odrekel pravici do izkoriščanja prednosti miroljubne jedrske tehnologije.

Ob tem je v luči novega kroga pogajanj ocenil, da imata strani zgodovinsko priložnost skleniti dogovor v korist obeh. O dobrih obetih pred nadaljevanjem pogovorov je v sredo govoril tudi iranski predsednik Masud Pezeškian.

Predsednik ZDA Donald Trump je medtem v torkovem govoru o položaju v državi zagotovil, da si želi diplomatske rešitve. Hkrati je zatrdil, da si Iranci prizadevajo razviti rakete, ki bodo lahko dosegle ZDA, kar so v Teheranu v sredo označili za laž.

V sredo je nato Washington uvedel dodatne sankcije proti islamski republiki, usmerjene proti več kot 30 posameznikom, subjektom in plovilom, ki naj bi omogočali nezakonito prodajo iranske nafte in proizvodnjo orožja.

Trump je Iranu že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, če ne sklene jedrskega dogovora, in v regijo med drugim napotil tudi letalonosilko Gerald Ford, največjo na svetu. Obseg ameriških sil na območju sproža ugibanja o skorajšnjem napadu ZDA.

