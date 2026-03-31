Iran grozi: Vi ste naslednji na vrsti

Iranska revolucionarna garda je danes zagrozila z napadi na ameriška tehnološka podjetja, kot so Apple, Google in Meta, če bodo iranski voditelji še naprej tarče atentatov. V izjavi je navedla 18 podjetij in njihovim zaposlenim svetovala, naj nemudoma zapustijo svoja delovna mesta.

Podjetja, za katera iranska revolucionarna garda trdi, da so bila sokriva za atentate na iranske uradnike, naj od srede pričakujejo uničenje svojih enot kot povračilo za vsak nov atentat v Iranu, je v izjavi poudarila garda. Ob tem je navedla, da bo ta ukrep začel veljati ob 20. uri po teheranskem času (18.30 po srednjeevropskem času).

"Zaposlenim v teh institucijah svetujemo, naj nemudoma zapustijo svoja delovna mesta, da si rešijo življenje," je dodala garda.

Nekateri ameriški tehnološki velikani imajo svoje podatkovne centre tudi na Bližnjem vzhodu. Foto: Reuters

Kdo je na seznamu?

Med podjetji, ki jih je naštela, so Apple, Google, Meta, Intel, Microsoft, Oracle, Tesla, Palantir in Nvidia.

Od začetka vojaške operacije v Iranu 28. februarja je v ameriško-izraelskih napadih umrlo več najvišjih predstavnikov Irana na čelu z ajatolo Alijem Hamenejem.

Potem ko je Izrael v četrtek sporočil, da je v zračnem napadu ubil poveljnika mornarice iranske revolucionarne garde Alirezo Tangsirija, je Iran v ponedeljek njegovo smrt potrdil. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v četrtek dejal, da je umor Tangsirija sporočilo gardi, da jih bo izraelska vojska polovila enega za drugim.