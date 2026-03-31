Naši sosedi sprejeli odločitev, ki Trumpu ne bo všeč

Italijanska vlada je ameriškim vojaškim letalom, ki so bila na poti na Bližnji vzhod, prepovedala uporabo letalske vojaške baze Sigonella na Siciliji. Čeprav italijanske oblasti podrobnosti niso razkrile, italijanski mediji sklepajo, da je ameriška vojska nameravala bazo uporabiti kot odskočno desko za vojaške napade na Iran. Gre za nov udarec ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, potem ko je španska vlada zaprla španski zračni prostor za ameriška letala, ki sodelujejo v napadih na Iran, britanska vlada pa zavrnila sodelovanje v vojaških operacijah. Italija sicer velja za eno najtesnejših evropskih zaveznic ZDA, ki imajo v državi več vojaških baz.

Po poročanju časopisa Corriere della Sera je bila odločitev o prepovedi uporabe letalske baze Sigonella na Siciliji sprejeta pred nekaj nočmi, vendar je ostala zaupna vse do danes.

Italijani naj bi po poročanju časnika za pristanek ameriških vojaških letal izvedeli šele, ko so bila ta že na poti, italijanska vojska pa je po vrsti preiskav ugotovila, da ne gre za logistične postanke ali postanke letal za zračni nadzor.

Čeprav uradne informacije o razlogu za uporabo baze na Siciliji ni, pa italijanski mediji sklepajo, da je ameriška vojska nameravala bazo tokrat uporabiti kot odskočno desko za vojaške napade na Iran.

#USNavy MQ-4C triton seen on the flight radar earlier yesterday operating over the persian gulf close to the iranian coastline - specifically bushehr, bushehr nuclear power plant believed to be deteriating due to strikes - drone departure from sigonella naval base italy. #VVPE804 pic.twitter.com/AR8TnTJLHl — wip. (@alternativewip) March 30, 2026 Dejavnost ameriških dronov in letal, ki vzletajo iz ameriške baze v Sigonelli na Siciliji, se sicer v zadnjih tednih stopnjuje. Vendar naj bi doslej šlo le za oskrbo z gorivom, logistiko in zračni nadzor. So pa vojaški blogerji v zadnjih dneh opozorili tudi na uporabo te vojaške baze za operacije vojaških dronov, ki so poleteli na Bližnji vzhod. Ameriški vojaški dron MQ-4C Triton Foto: Guliverimage Bazo je recimo nedavno uporabil vojaški dron MQ-4C Triton, ki je nadziral zračni prostor nad Perzijskim zalivom blizu iranske jedrske elektrarne v Bušerju.

O operacijah bo moral odločati parlament

Načelnik generalštaba italijanske vojske Luciano Portolano naj bi po poročanju italijanskih medijev po razkritju o ameriških načrtih poklical obrambnega ministra Guida Crosetta, ki je po dodatnih preverjanjih vojaškemu poveljniku ukazal, naj zavrne ameriško zahtevo za pristanek. Ob tem naj bi se skliceval na dejstvo, da poleti te vrste niso zajeti v bilateralnih vojaških sporazumih med državama.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je bil 28. februarja, na dan, ko je Donald Trump sprožil napad na Iran in s tem začel vojno, ki je zajela širše bližnjevzhodno območje, v Dubaju. Šel je iskat ženo in sinova, ki so bili tam na počitnicah, in se ni mogel takoj vrniti, ker je bilo dubajsko letališče zaprto. Italijanska vlada je morala ponj poslati vojaško letalo, dogodek pa je razkril, da niti naši sosedje niso bili obveščeni o namerah ameriške vojske. Foto: Gulliverimage Crosetto je pred kratkim v italijanskem parlamentu zagotovil, da vlada ameriški vojski ne bo dovolila uporabe vojaških baz v Italiji mimo bilateralnih sporazumov, če pred tem ne bo za to dobila zelene luči v parlamentu.

Ameriška letala so morala obiti Iberski polotok

Gre za drugi evropski udarec ameriški administraciji v nekaj dneh, saj je španska vlada, ki odločno nasprotuje ameriško-izraelskim napadom na Iran, v ponedeljek zaprla španski zračni prostor za ameriška letala, ki sodelujejo v teh napadih.

"Uporaba ameriških oporišč v Španiji ni dovoljena in seveda prav tako tudi ne uporaba španskega zračnega prostora za akcije v povezavi z vojno v Iranu," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala ministrica Margarita Robles.

Časnik El Pais je poročal, da je nepripravljenost Španije na sodelovanje otežila ameriško operacijo na Bližnjem vzhodu, saj so morali nekateri ameriški bombniki "obiti Iberski polotok, da so lahko vstopili v Gibraltarski preliv", ter bili s tem prisiljeni v spremembo poti in logistike.

Španski premier Pedro Sanchez je oster kritik ameriško-izraelskega napada na Iran. Foto: Reuters Španski socialistični premier Pedro Sanchez odločno nasprotuje ameriško-izraelskim napadom na Iran, ki jih zavrača kot nezakonite in nesmiselne.

Kmalu po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran je Španija ZDA prepovedala uporabo vojaških oporišč v Roti in Moronu za napade na Iran. Oporišči, ki ležita v Andaluziji in na jugu Španije, državi skupaj upravljata že desetletja.

Trump zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov

El Pais je poročal, da kljub temu v oporiščih "ostajajo v veljavi vse naloge, ki so predvidene v dvostranskem sporazumu z Washingtonom".

Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na prepoved v začetku meseca Španiji zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov. Madrid sicer kritizira tudi zato, ker se ni pridružil zavezi Nata za zvišanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP.