Besni Donald Trump sporoča Evropi: Sami si pojdite po gorivo v Iran

Predsednik ZDA Donald Trump je danes znova kritiziral evropske zaveznice, predvsem Združeno kraljestvo in Francijo, ker ne sodelujeta pri ameriških napadih na Iran. Državam, ki zaradi omejitve plovbe skozi Hormuško ožino ne morejo dobiti goriva, pa je sporočil, naj ga kupijo od ZDA, ali pa "gredo tja in si ga vzamejo same".

Napadi ZDA na Iran zaprli Hormuško ožino, Trump pa zdaj dviguje roke?

"Vsem tistim državam, ki zaradi Hormuške ožine ne morejo dobiti kerozina, kot je na primer Združeno kraljestvo, ki se ni hotelo vmešavati v obglavljenje Irana, imam naslednji predlog. Prva možnost: kupite ga od ZDA, mi ga imamo v izobilju, in druga možnost: Končno zberite pogum, pojdite v ožino in si ga preprosto VZEMITE," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

"Naučiti se boste morali, kako se boriti sami, ZDA vam ne bodo več priskočile na pomoč, tako kot vi niste nam. Iran je praktično uničen. Najtežje delo je že opravljeno. Sami si pojdite po nafto," je dodal.

Predsednik ZDA je v ločenem zapisu kritiziral tudi Francijo: "Francija ni dovolila, da bi letala, namenjena v Izrael in naložena z vojaško opremo, preletela francosko ozemlje. Francija je bila ZELO NEKORISTNA v zvezi z 'iranskim klavcem', ki je bil uspešno odstranjen! ZDA si bodo to ZAPOMNILE!!!"

Ladijski promet skozi Hormuško ožino se je v zadnjih tednih tako rekoč zaustavil. Foto: Reuters

Trump je od začetka napadov na Iran že večkrat izrazil nezadovoljstvo nad zahodnimi zaveznicami Nata, ki pri tem ne želijo sodelovati. Evropske države v veliki večini vztrajajo, da to ni njihova vojna.

Vloga ZDA v zvezi Nato znova pod vprašajem?

Napetosti med ZDA in evropskimi zavezniki se tako nadaljujejo, potem ko je ameriški državni sekretar Marco Rubio v ponedeljek izjavil, da bi ZDA lahko zaradi omejene podpore zaveznic v vojni proti Iranu po konfliktu preučile vlogo zveze Nato.

Rubio je bil prav tako kritičen do zaveznic pri podpori ZDA, zlasti do Španije, ki je ameriškim silam med konfliktom na Bližnjem vzhodu prepovedala uporabo vojaških oporišč v Roti in Moronu za napade na Iran ter zaprla njen zračni prostor za ameriška letala, ki sodelujejo v napadih.

Košarica za ZDA tudi v Italiji

Italija je več ameriškim letalom pred nekaj dnevi prav tako zavrnila dovoljenje za pristanek v vojaškem oporišču na Siciliji.

V Rimu so sicer dovolili ZDA, da svoja oporišča v Italiji uporabljajo za običajne operacije v skladu z dvostransko pogodbo, kakršnokoli uporabo zunaj tega obsega pa bi moral odobriti parlament. Italija je bila po navedbah virov o načrtih ameriške vojske obveščena šele, ko so bila letala že v zraku. ZDA ob tem Rima niso predhodno zaprosile za dovoljenje ali obvestile italijanskih oblasti, za kakšno vrsto poletov gre.