Avtorji:
M. T., STA

Torek,
31. 3. 2026,
18.28

Osveženo pred

0 minut

ZDA Iran Kitajska Pakistan Vojna v Iranu

Kitajska in Pakistan imata načrt za končanje vojne v Iranu

Iran, raketa | Za zdaj nič ne kaže na to, da bi se sovražnosti med Iranom, ZDA in Izraelom kmalu začele umirjati. | Foto Reuters

Kitajska in Pakistan sta danes predstavila načrt v petih točkah za vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu, s katerim med drugim pozivata k takojšnji prekinitvi sovražnosti, prenehanju napadov na civiliste in nevojaške cilje ter začetku mirovnih pogajanj.

Peking in Islamabad sta se dogovorila o načrtu, ki vključuje pozive k takojšnji prekinitvi sovražnosti, začetku mirovnih pogajanj, prenehanju napadov na civiliste in nevojaške cilje, kot so obrati za razsoljevanje vode in energetska infrastruktura, ter zavarovanju plovnih poti, da se omogoči prehod ladij skozi Hormuško ožino.

"Vzdržite se uporabe sile ali groženj v času, ko bodo potekali pogovori o miru"

Državi sta potrdili zavezanost mirnemu reševanju sporov in pozvali sprte strani, naj se vzdržijo uporabe ali grožnje z uporabo sile med mirovnim procesom. Prav tako sta v načrtu izpostavili, da mora trajen mir temeljiti na spoštovanju Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava.

Načrt sta državi objavili po tem, ko se je pakistanski zunanji minister Išak Dar v Pekingu sestal s kitajskim kolegom Vang Jijem. Na srečanju sta se ministra dogovorila, da bosta okrepila komunikacijo in usklajevanje glede razmer v Iranu.

Bo prav Pakistan odigral ključno vlogo za konec vojne?

Vlada v Islamabadu se je v zadnjem času pokazala kot ključen posrednik v prizadevanjih za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump govori o pogajanjih z Iranom, jih ta uradno ne priznava, je pa preko Islamabada poslal odziv na ameriški načrt za končanje vojne v 15 točkah.

Pakistanski minister Dar je v nedeljo na pogovorih o razmerah v regiji gostil kolege iz Savdske Arabije, Egipta in Turčije. Kot je dejal Dar, so vsi izrazili polno podporo potencialnim pogovorov ZDA in Irana v Islamabadu.

