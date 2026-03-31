Avtor:
M. T.

Torek,
31. 3. 2026,
20.24

V Iraku so ugrabili ameriško novinarko

Shelly Kittleson | Foto X / Shelly Kittleson

Administracija Donalda Trumpa je novinarki pred časom odsvetovala potovanje v Irak, saj naj bi razpolagala z informacijami, da ji morda grozi nevarnost. 

Iraško zunanje ministrstvo je danes potrdilo navedbe več različnih virov, da je bila v Bagdadu ugrabljena tuja novinarka. Šlo naj bi za državljanko ZDA Shelly Kittleson, ki je z Bližnjega vzhoda med drugim poročala za medije BBC, Politico, Foreign Policy in Al Monitor.

Kot poroča Al Monitor, so iraške oblasti že aretirale enega osumljenca, ki naj bi sodeloval z združbo, ki je ugrabila Shelly Kittleson.

Prestregli so tudi vozilo, v katerem naj bi prevažali ugrabljeno novinarko, a je v vozilu, ki se je med bežanjem pred policijo prevrnilo na bok, niso našli. 

Po družbenih omrežjih je že zaokrožil videoposnetek domnevne ugrabitve Kittleson, a verodostojnosti posnetka za zdaj še ni mogoče potrditi.

Kittleson so ugrabitelji sicer domnevno odpeljali v smeri hotela Bagdad na ulici Saadoun. 

Vedeli naj bi, da ji grozi nevarnost, in jo tudi opozorili

Shelly Kittleson velja za veliko poznavalko razmer na Bližnjem vzhodu, več let pa je poročala iz vojnih območij v Afganistanu, Siriji in Iraku. Zadnja leta je živela v Italiji.

Al Monitor, za katerega reportaže z Bližnjega vzhoda prispeva tudi Shelly Kittleson, še poroča, da je administracija Donalda Trumpa novinarki pred časom odsvetovala potovanje v Irak, saj naj bi razpolagala z informacijami, da ji morda grozi nevarnost. 

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.