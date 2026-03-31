Iraško zunanje ministrstvo je danes potrdilo navedbe več različnih virov, da je bila v Bagdadu ugrabljena tuja novinarka. Šlo naj bi za državljanko ZDA Shelly Kittleson, ki je z Bližnjega vzhoda med drugim poročala za medije BBC, Politico, Foreign Policy in Al Monitor.

Kot poroča Al Monitor, so iraške oblasti že aretirale enega osumljenca, ki naj bi sodeloval z združbo, ki je ugrabila Shelly Kittleson.

Prestregli so tudi vozilo, v katerem naj bi prevažali ugrabljeno novinarko, a je v vozilu, ki se je med bežanjem pred policijo prevrnilo na bok, niso našli.

Po družbenih omrežjih je že zaokrožil videoposnetek domnevne ugrabitve Kittleson, a verodostojnosti posnetka za zdaj še ni mogoče potrditi.

Kittleson so ugrabitelji sicer domnevno odpeljali v smeri hotela Bagdad na ulici Saadoun.

Vedeli naj bi, da ji grozi nevarnost, in jo tudi opozorili

Shelly Kittleson velja za veliko poznavalko razmer na Bližnjem vzhodu, več let pa je poročala iz vojnih območij v Afganistanu, Siriji in Iraku. Zadnja leta je živela v Italiji.

Al Monitor, za katerega reportaže z Bližnjega vzhoda prispeva tudi Shelly Kittleson, še poroča, da je administracija Donalda Trumpa novinarki pred časom odsvetovala potovanje v Irak, saj naj bi razpolagala z informacijami, da ji morda grozi nevarnost.