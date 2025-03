Kako resnično obvladovati znojenje?

Potenje je naravni fiziološki proces, ki telesu pomaga uravnavati temperaturo in izločati toksine. Čeprav je potenje nekaj popolnoma normalnega, pa je lahko tudi nadloga, ki vpliva na samozavest in vsakdanje življenje. Na trgu smo našli nove izdelke, namenjene preprečevanju znojenja in neprijetnih vonjav, ki z inovativno formulo ponujajo večplastno zaščito, ki presega zgolj začasno prikrivanje vonjav. A preden jih podrobneje predstavimo, se poglobimo v razloge, zakaj se potenje pri ljudeh tako zelo razlikuje.

Poglejmo torej podrobneje, kateri dejavniki vplivajo na potenje.

Genetika in tip kože

Potenje je pogosto genetsko pogojeno – če imajo vaši starši težave s potenjem, obstaja večja verjetnost, da jih boste imeli tudi vi, in obratno – če težav nimajo, jih najverjetneje ne boste imeli niti vi. Poleg tega ima pri potenju pomembno vlogo tudi tip kože. Mastna koža je denimo bolj nagnjena k zadrževanju toplote kot suha koža.

Hormonsko ravnovesje

Tudi hormoni imajo velik vpliv na delovanje žlez znojnic. Tako lahko na primer puberteta, nosečnost, menopavza in stres zaradi hormonskih nihanj povzročajo povečano potenje. Enako velja za stresne dogodke, ko telo sprošča adrenalin, ta pa aktivira žleze znojnice.

Foto: Shutterstock

Prehrana

Hrana, ki jo uživamo, neposredno vpliva na delovanje telesa, tudi potenje. Začinjena hrana, kofein, alkohol in visoko predelani izdelki lahko spodbudijo žleze znojnice k intenzivnejšemu delovanju. Po drugi strani pa uživanje hrane, bogate s probiotiki in antioksidanti, pripomore k uravnavanju potenja in vonja.

Življenjski slog in oblačila

Redna telesna aktivnost lahko pomembno prispeva k zmanjšanju potenja. Ob redni rekreaciji telo izgublja več tekočine, zaradi česar sčasoma začne bolje uravnavati to izgubo, kar z drugimi besedami pomeni bolj uravnano potenje. Pri ljudeh, ki so telesno bolj aktivni, se znojenje začne hitreje, je bolj enakomerno, telo pa vodo ter energijo porablja bolj ekonomično.

Pomemben vpliv na potenje ima tudi izbira oblačil. Sintetična tkanina zadržuje vlago in zato povzroča bolj neprijeten vonj, medtem ko naravni materiali, kot sta bombaž ali lan, omogočajo lažje dihanje kože in s tem manj potenja ter manj neprijetnih vonjav.

Foto: Shutterstock

Inovacija s probiotiki

Tradicionalni antiperspiranti in dezodoranti delujejo tako, da začasno blokirajo žleze znojnice ali prikrijejo vonj. A pomemben faktor dolgotrajne svežine se skriva v naravnem ravnovesju kože, natančneje v mikrobiomu – zaščitnem sloju koristnih mikroorganizmov, ki preprečujejo prekomerno rast bakterij, odgovornih za neprijetne vonjave.

Probiotiki v dezodorantih delujejo kot naravni regulatorji, ki pomagajo vzdrževati zdravo mikrobiomsko ravnovesje. Koža, ki ima uravnotežen mikrobiom, je tako manj dovzetna za neprijetne vonjave, saj dobre bakterije omejujejo rast škodljivih bakterij. Z drugimi besedami, probiotiki dolgoročno skrbijo za ravnovesje kože in s tem preprečujejo slab vonj.

Nova rešitev za celodnevno zaščito: Linija dezodorantov roll on *48 deo

Na podlagi teh ugotovitev je nastala nova linija zaščitnih antiperspirantov, imenovana *48 deo roll on dezodorant in antiperspirant, ki s formulacijo, ki s pomočjo probiotikov podpira naravni mikrobiom kože in zagotavlja učinkovito zaščito pred neprijetnimi vonjavami. Linija vključuje tri izdelke, prilagojene različnim potrebam:

Za občutljivo kožo, ki potrebuje nežno, a učinkovito zaščito, je idealen Deodorant roll on*48 Sensitive. Ne vsebuje aluminija in alkohola, kar pomeni, da ne draži kože, hkrati pa s pomočjo probiotikov ohranja njen naravni mikrobiom. Njegova formula tako zagotavlja dolgotrajno svežino brez dodatno dražečih sestavin.

Aktivni posamezniki bodo cenili Antiperspirant roll on *48 Fresh, ki nudi osvežujoč vonj in zanesljivo zaščito pred mokroto. Formula brez alkohola omogoča dolgotrajno suhost tudi med intenzivnimi dnevnimi aktivnostmi. Nežen do kože, a učinkovit pri obvladovanju potenja.

Foto: ILIRIJA, D.O.O. Za tiste, ki si želijo subtilne elegance, je tu Antiperspirant roll on *48 Clear s pudrastim vonjem. Poleg tega, da učinkovito nadzira mokroto, tudi preprečuje neprijetne vonjave ter koži nudi občutek suhosti in nege. Idealna izbira za vsakodnevno uporabo.

Vsak izdelek je zasnovan tako, da kože ne obremenjuje, pač pa z njo deluje v harmoniji. Imajo nevtralne vonje in so tako primerni za vsakogar, ki ima težave s potenjem.

Embalaža roll-on omogoča natančen nanos, kar prispeva k ekonomični uporabi in optimalnemu učinku.