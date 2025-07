Sosedje o Schweinsteigerjevi novi ljubezni: "Ženska je zelo problematična, njen cilj je denar"

Nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweisteiger se je po ločitvi od nekdanje srbske teniške igralke Ane Ivanović preselil na Majorko, kjer s svojo novo partnerko živi v razkošni haciendi ob obali, za katero naj bi plačeval kar 50 tisoč evrov na mesec. O nekdanjem nogometašu in njegovi novi ljubezni pa so zdaj za srbski Kurir spregovorili tudi njuni sosedje na otoku, ki o njima niso povedali nič lepega.

Ločitev nekdanje srbske tenisačice Ane Ivanović in nekdanjega nemškega nogometaša Bastiana Schweisteigerja še vedno polni naslovnice po vsem svetu. Bastian se je po tem, ko je ločitev postala tudi javno znana, že predstavil javnosti s svojo novo partnerko. Čeprav se je zdel njegov zakon z Ivanović vrsto let skladen in se je zdela družinska idila popolna, pa na dan prihajajo sveže in nove informacije o njunem zakonu.

Po nekaterih informacijah naj bi bil glavni razlog za konec zakona Bastianova nezvestoba, je poročal net.hr. Schweinsteiger naj bi Ivanović varal z Bolgarko Silvo Kapitanovo, že kmalu zatem pa so v javnost prišle tudi njune skupne fotografije v intimnih položajih, posnete na različnih lokacijah. Med drugim so ju fotografi ujeli na počitnicah v Grčiji.

Nekdanji nemški vezist se je po ločitvi že preselil na španski otok Majorka, kjer z novo partnerico živi v razkošni haciendi na obali, za katero naj bi plačeval kar 50 tisoč evrov na mesec. Gre za razkošno vilo z več tisoč kvadratnimi metri, skrito za gostim gozdom in zavarovano s 24-urnim nadzorom.

Na oddihu v Grčiji sta se predajala toplim sončnim žarkom. Foto: Profimedia

Novinarji Kurirja so spregovorili z domačini Palme de Mallorce, ki so spregovorili o razmerju svežega para oziroma – kot pravijo – "prešuštvu desetletja". "Bastian je naš novi sosed, ampak tukaj vsi bolj spoštujemo Ano. Je prijetna, poštena oseba in pravi vzor. Sramotno je, kar ji je storil. Jasno je bilo, da je v družbi ljubice. Mesece smo ga videli s to žensko, Ane ni bilo nikjer. Bilo je samo vprašanje časa, kdaj ju bo kdo fotografiral. Niti poskušala se nista skriti. Tu smo ju videvali stalno, zdaj pa sta se verjetno skrila, ker vsi govorijo o njiju in njunem škandalu," je za Kurir povedal eden od sogovornikov, sicer nekdanji športnik, ki ni skrival razočaranja nad dejanjem Schweinsteigerja in tem, da je prevaral žensko, s katero ima tri otroke.

Silva in Schweini na slabem glasu: Ni jasno, kdo je hujši, ona ali on

Nek drug domačin pa je spregovoril o nogometaševi novi ljubezni, ki da ima slab sloves in je problematična. "Kar je Bastian storil svoji ženi, je grozno. To je tukaj že mesece vroča tema. Vsi smo vedeli, da ima ljubico. Ni jasno, kdo je hujši, ona ali on," je za Kurir povedal eden izmed domačinov in dodal:

"Ta ženska je zelo problematična, znana po svojem slabem vedenju. Uničila je svoj zakon, zdaj pa še Anin. Tam ni ljubezni, samo interes. Njen cilj sta slava in denar. Slišal sem, da je ona vztrajala, da živita v tej vili, prosila je tudi za jadrnico. Koliko časa bo še lahko to financiral, je veliko vprašanje," je za srbski Kurir povedal eden izmed sosedov para na Majorki.

O Bolgarki spregovoril tudi nekdanji mož

O Silvi Kapitanovi se je v bolgarskih tabloidih oglasil tudi njen nekdanji mož Marcos Ferragut. Ta je v bolgarskih medijih ogorčen izjavil, da ga je nekdanja žena varala za njegovim hrbtom, medtem ko je on ostal doma in skrbel za otroke.

"Ta bolgarska vlačuga mi je uničila življenje," je dejal po poročanju bolgarskega portala Lupa. Dodal je, da sta tako on kot njuna otroka doživela velik šok in da je bil zadnji, ki je izvedel za afero, to pa se je zgodilo šele po tem, ko je novica že postala javna.