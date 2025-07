Svetovni zvezdnik Cristiano Ronaldo občasno s svojimi oboževalci deli tudi svoje najintimnejše trenutke z dopusta. Tokrat je delil nekaj fotografij z luksuzne ladje, na kateri je dopustoval s svojo izbranko Georgino Rodriguez in družino.

Pred tedni si je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s svojim klubom iz Savdske Arabije Al-Nassrom, privoščil oddih na luksuzni 27-metrski jahti, vredni več kot šest milijonov evrov, na kateri je užival v družbi svoje izbranke Georgine Rodriguez. Par si je sredi julija privoščil oddih na Majorki, z družino pa so bivali v prestižni vili, ki leži v predelu Serra de Tramuntana (gorovju na severni strani Majorke).

Z jahto so svetovnega zvezdnika pred kratkim ujeli tudi v bližini drugega največjega grškega otoka, na severni obali otoka Evia.

Georgina je utrinke z mediteranskega dopustovanja na svojih profilih na družbenih omrežjih delila že pred dobrim tednom, zdaj pa je to storil tudi njen izbranec, napadalec Al-Nassra in eden najboljših nogometašev v zgodovini.

Bivali so v osupljivem kompleksu na Majorki

Cristiano Ronaldo je v svoji objavi tokrat delil le nekaj fotografij z luksuzne jahte Azimut Grande, ki na krovu premore tudi jacuzzi, telovadnico in vrhunsko opremo. Cristiano je delil tudi fotografijo, ki jo je pred kratkim že delila njegova izbranka in na kateri v jacuzziju objema svojo partnerko, ki si je nadela rdeč bikini in razkošno diamantno ogrlico. 40-letni nogometaš ni pozabil niti na trening, ki ga ne izpusti niti na dopustu.

Družina je poleg bivanja na jahti bivala tudi v Torre del Sol, osupljivem posestvu z 29 sobami in infinity bazenom. Tam si je družina Cristiana Ronalda privoščila oddih, stran od množic, in uživala v skupaj preživetem času.

Izbranka Cristiana Ronalda je medtem že delila objavo, da se ustavila tudi v romarskem središču v portugalski Fatimi.

