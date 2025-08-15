Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kam za vikend?

Kaj pa, če na veliki šmaren ne greste k maši?

ženska, dekle, poletje | Foto Pixabay

Foto: Pixabay

Danes katoličani obeležujejo enega večjih cerkvenih praznikov, Marijino vnebovzetje oz. veliki šmaren, ki je tudi dela prost dan. Seveda na ta dan ne manjka verskih dogodkov, a kaj početi, če se vam "ne da k maši"? Na voljo je kar nekaj dogodkov.

Kaj vse zanimivega ponuja današnji dan, lahko preverite na Siolovih dogodkih. Nekaj izbranih dogodkov smo vam že predstavili TUKAJ, morda pa vam lahko pomaga tudi naš dodatni izbor:

Na Portoroški plaži bo pestro. | Foto: Ana Kovač Na Portoroški plaži bo pestro. Foto: Ana Kovač Portoroška noč

Zvečer se na portoroški plaži začenja tridnevna Portoroška noč. Na tamkajšnji ploščadi boste nocoj lahko najprej razvajali brbončice na kulinarični promenadi, sledila bo glasbena skupina Merqury - Queen Tribute band, za veliki finale pa še "vodni spektakel Acqua & Fuoco", torej ples vode in ognja.

V soboto bo na Portoroški noči nastopil tudi Jan Plestenjak. Gledalce bodo predtem ogrevali Liquid Gasoline. Koncerti so brez vstopnine.

Ne pozabi – Festival Portoroške noči Dogodki na Siol.net

Občina Šentjernej vsako leto avgusta obeležuje Jernejevo, občinski praznik, posvečen sv. Jerneju, zavetniku kraja. Simbol kraja je petelin, ki je tudi v občinskem grbu. | Foto: Aleš Fevžer/OKS Občina Šentjernej vsako leto avgusta obeležuje Jernejevo, občinski praznik, posvečen sv. Jerneju, zavetniku kraja. Simbol kraja je petelin, ki je tudi v občinskem grbu. Foto: Aleš Fevžer/OKS Jernejevo v Šentjerneju

V osrčju Dolenjske se danes začenja festival Jernejevo, tradicionalna šentjernejska prireditev, ki bo trajala vse do naslednje nedelje. Prireditev ponuja raznolik program za vse generacije. Med osrednjimi dogodki so Jernejev kolesarski maraton, Večer penin, Doberškov pohod, kasaške dirke, atletski miting, razstave, koncerti, povorka društev, zagon klopotca, Jernejev sejem, otroški živ žav, športni turnirji, slavnostna seja Občinskega sveta, farno žegnanje in kino na prostem. 

Shrani opomnik  Festival Jernejevo  Dogodki na Siol.net

Fotografija je simbolična. | Foto: Shutterstock Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock "Highlander" v Kamniško-Savinjskih Alpah

Začenjata se tudi 3- ali 5-dnevni pohodniški avanturi Highlander Hercules in Pegasus v Kamniško-Savinjskih Alpah. Štart je danes ob 9. uri v Mozirskem gaju. Prehodite 50 ali sto kilometrov čez Golte, Smrekovec, Raduho in Luče. Pot ni tehnično zahtevna, a zahteva dobro kondicijo. Za vse podrobnosti – varnost, hrano, vodo in zabavo – poskrbijo organizatorji, zato se lahko popolnoma osredotočite na pohodništvo in čudovito pokrajino okoli sebe.

Več na: I feel Slovenia Highlander Kamnik Savinja Alps  Dogodki na Siol.net

Narodne noše v Ratečah

narodne noše | Foto: STA Foto: STA V Ratečah bodo medtem priredili "vaški dan", kulturno-etnološko prireditev, na kateri domačinke in domačini oblečejo narodne noše (veliko noš je starih preko sto let). Posebej zanimiva je predstavitev izdelave "žokov" – izvirnih rateških obuval. Napovedujejo tudi predstavitev starih kmečkih opravil, nastop pevskega zbora, folklorne skupine, citrarjev in harmonikarjev.

Shrani opomnik Vaški dan v Ratečah  Dogodki na Siol.net

Druge dogodke, ki se bodo odvili ta konec tedna, si lahko ogledate tudi tukaj:

