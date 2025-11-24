Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić se je v karieri podpisal pod že nič koliko mejnikov, rekordov in statističnih sladkorčkov. Najnovejši, s katerim se je lahko pohvalil po srečanju v Salt Lake Cityju, spada med najveličastnejše, kar priznava tudi liga NBA. Kaj vse je uspelo 26-letnemu Ljubljančanu, da tako odmeva njegov podvig?

Na drugi strani velike luže po svoje nič novega. Nova tekma, nove čarovnije Luke Dončića. Proti Utahu (108:106) je blestel na različne načine. Tudi z "vesoljsko" asistenco, doseženo po neverjetno drzni, šaljivi in vrhunsko izpeljani akciji, v kateri si je dovolil tisto, kar si lahko privoščijo le največji, najbolj samozavestni velemojstri. Kevina Lova je preigral tako, da ga je zaobšel, med tem pa mu žogo spretno zalučal med nogama in doživeto nadaljeval akcijo. Njegovi soigralci so ga spremljali pri delu, tako da je hitro sledilo atraktivno nadaljevanje akcije.

LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??



NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD — NBA (@NBA) November 24, 2025

Napad je sklenil z visoko podajo Jaxsonu Hayesu, ta pa je brutalno zabil in postavil piko na i najlepši akciji tekme. Da je bila to zagotovo ena izmed najbolj izstopajočih in posebnih, odkar nosi dres Lakersov, je dokazal in prikimal svetovni splet. Deževale so pohvale na račun slovenskega virtuoza. Komentatorja LA Lakersov sta v zanosu vpila "Showtime Lakers" in "Luka, Luka, Luka", liga NBA pa je posnetek akcije z Dončićevo čarovnijo opremila z vprašanjem: Luka, ti to resno?

Uspelo mu je najhitreje v zgodovini lige NBA

Po srečanju v Salt Lake Cityju so svoje o tem, česa je zmožen Slovenec, povedale še številke. Govorijo o tem, kako Luka ni s tega planeta, saj mu uspevajo izjemni dosežki. Postavil je nov rekord lige NBA. Čeprav je v bogati preteklosti najmočnejše košarkarske lige na svetu tekmovalo ogromno zvezdnikov in velemojstrov, praktično vsi najboljši košarkarji na svetu, ni še nobenemu uspelo, da bi za mejo 400 točk in sto asistenc v eni sezoni potreboval le 12 nastopov. Dončiću je. To je dosegel kot prvi v zgodovini NBA.

Luka Dončić in 12 games played this season:



414 PTS | 107 AST



He's the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to have 400+ PTS and 100+ AST through 12 games 🤯 https://t.co/2DtiEFkRJv pic.twitter.com/7GjodXCyG1 — NBA (@NBA) November 24, 2025

Po uvodnih dvanajstih nastopih ni le najboljši strelec lige NBA, ampak je Lakersom pomagal tudi do drugega najboljšega izkupička zmag in porazov v močni zahodni konferenci, hkrati pa se je podpisal pod še izjemen zgodovinski mejnik. V tej sezoni je zbral že 414 točk in 107 asistenc, s tem pa postavil nov rekord. Po navadi njegove dosežke objavljajo zlasti statistični guruji, ki jih v ZDA resnično ne manjka, tokrat pa je bil podatek tako mogočen, da ga je objavila kar liga NBA sama.

Luka Dončić je na gostovanju pri Utahu že osmič v tej sezoni dosegel najmanj 30 točk. Foto: Reuters

Po zmagi nad Utahom se je lahko pohvalil s še enim mejnikom, saj se je na izenačil na vrhu lestvice tistih branilcev, ki so po letu 1965 zbrali največ tekem, na katerih so dosegli vsaj 30 točk, 10 skokov in 5 asistenc. Zdaj je na vrhu skupaj z veteranom Russellom Westbrookom, ki v tej sezoni nastopa za Sacramento.

Naslednja izziva? LA Clippersi in Dallas!

Luka je že vajen premikanja mejnikov in doseganja rekordov. Prejel je še eno v nizu nagrad za ves trud in odločnost, s katero je vstopil v poletje. Po stresnem zaključku sezone 2024/25, ki jo je zaznamovala šokantna selitev iz Dallasa v Los Angeles, je želel dvigniti raven svoje telesne pripravljenosti in kondicije. Izklesal je telo, izgubil kar nekaj kilogramov, v novi podobi pa pozno poleti že navduševal v dresu Slovenije. Na evropskem prvenstvu je bil prvi strelec in v četrtfinalu skoraj izločil poznejšega prvaka Nemčijo, z odlično formo pa je vstopil tudi v novo sezono lige NBA.

Poleti je bil najboljši strelec EuroBasketa, zdaj je na dobri poti, da postane še najboljši strelec lige NBA. Foto: Reuters

Nova tekma ga čaka v noči na sredo, ko se bo v sosedskem spopadu na domačem parketu pomeril z LA Clippersi. Naslednje štiri tekme bo odigral doma, med njimi bo tudi poslastica proti Dallasu, ki jo košarkarska javnost nestrpno pričakuje. Proti nekdanjim soigralcem se bo pomeril v noči na soboto, ko se obeta nov večer, prežet s čustvi in spomini.

"Komaj čakam. Lepo je biti doma. Lahko grem tudi na plažo in se nastavljam soncu. Izjemno bo igrati pred mojimi navijači. Komaj čakam," je dejal po tekmi v Salt Lake Cityju, kjer je za zmago Lakersov proti Utahu navkljub imenitni predstavi in številnih čarovnijah (33 točk, 11 skokov, 8 asistenc in 3 ukradene žoge) trepetal do zadnje sekunde.

Vrhunci predstave Luke Dončića na tekmi proti Utahu:

To je bila že njegova osma tekma v tej sezoni, na kateri je dosegel vsaj 30 točk. Že štirikrat je presegel mejo 40 točk, zato ni čudno, da trenutno vodi na lestvici najboljših strelcev. Vse višje je tudi na lestvici kandidatov za priznanje MVP, ki ga ni osvojil še nikoli. Je tudi edini košarkar v ligi, ki je v tej sezoni trenutno med petimi najboljšimi tako v rubriki asistenc kot tudi ukradenih žog. Opravka ima torej s sezono, v kateri bi lahko dosegel še marsikaj zelo lepega.