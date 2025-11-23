Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
23. 11. 2025,
5.20

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,46

Natisni članek

Natisni članek
James Harden Shai Gilgeous-Alexander Cooper Flagg Dallas Mavericks Nikola Jokić Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić

Nedelja, 23. 11. 2025, 5.20

1 ura, 16 minut

Liga NBA, 22. november

Nor večer bradatega zvezdnika, ki je dal kar 55 točk #video

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,46
Luka Dončić | Luka Dončić bo v ligi NBA znova na delu v noči na ponedeljek na gostovanju v Salt Lake Cityju. | Foto Reuters

Luka Dončić bo v ligi NBA znova na delu v noči na ponedeljek na gostovanju v Salt Lake Cityju.

Foto: Reuters

V uvodnem dejanju sobotnega večera v ligi NBA so Los Angeles Clippers na krilih Jamesa Hardena, ki je dosegel 55 točk, v gosteh nadigrali Charlotte (131:116). Najboljši strelec tekmovanja Luka Dončićje je še en večer počival, naslednji izziv ga z LA Lakers čaka v noči na ponedeljek v gosteh proti Utahu, se je pa slovenski virtuoz vmes povzpel na lestvici kandidatov za MVP priznanje. Zdaj zaostaja le še za dvema tekmecema. V vodstvu ostaja njegov prijatelj Nikola Jokić.

Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Prvaki nasuli kar 144 točk, Dallas vendarle do pete zmage

Dogajanje v ligi NBA se je začelo s sobotno matinejo Charlotte – Los Angeles Clippers. Na njej je blestel James Harden. Dosegel je kar 55 točk, za tri točke metal 10/16, prispeval pa tudi sedem asistenc. S tem je postavil nov strelski rekord franšize. Pred njim sta bila rekorderja Charles Smith in Bob McAdoo (oba 52 točk).

Da bo to prav poseben večer 36-letnega bradatega zvezdnika, je nakazala že uvodna četrtina, v kateri je Američan dosegel kar 27 točk in izenačil rekord franšize, kar se tiče doseženih točk v posamezni četrtiniini. To je bila že njegova 25. tekma v karieri, na katerih je dosegel vsaj 50 točk. Na večni lestvici zaostaja le za Wiltom Chamberlainom (118) in Michaelom Jordanom (31), izenačil pa se je s Kobejem Bryantom (26).

Kako je James Harden v Charlottu dosegel 55 točk:

Izkazal se je tudi Hrvat Ivica Zubac (18 točk, 9 skokov in 6 asistenc). Kawhi Leonard, ki zaradi poškodbe gležnja ni stopil na parket že vse od 3. novembra, bi se lahko pridružil soigralcem na dvoboju v noči na ponedeljek proti Clevelandu. Clippersi so zmagali šele petič v tej sezoni. 

Odmeva tudi odločitev 40-letnega Chrisa Paula, da bi lahko po koncu sezone sklenil košarkarsko kariero. V Charlottu je v 23 minutah dosegel tri točke in osem asistenc, v ligi NBA pa igra že 21. sezono. Pri poražencih je največ točk (26) prispeval novinec Kon Knueppel. 20-letni Američan je za tri točke metal 6/9.

Dončić prehitel tudi Antetokounmpa

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić se z Jezerniki pripravlja na gostovanje v Salt Lake Cityju. To bo prva tekma v tej sezoni, na kateri bosta v gosteh pri Jezernikih moči združila Dončić in pa povratnik LeBron James. Luka, tudi najboljši strelec lige NBA v tej sezoni, se je na najnovejši lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone povzdignil za eno mesto. Dončić v tej sezoni še ni kotiral tako visoko.

Po novem je že na tretjem mestu. Prehitel je Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee), ki je tako padel na četrto mesto. Pred Dončićem sta le še dva kandidata. To sta vodilni srbski as Nikola Jokić (Denver) ter Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, branilec naslova, ki mu uspevajo imenitne stvari z Oklahoma City Thunder. Med najboljših pet kandidatov se je prvič povzpel Cade Cunningham (Detroit).

Neverjetne številke najboljše trojice

Številke, s katerimi se lahko pohvalijo trije največji kandidati za osvojitev MVP priznanja, so izjemne. Nikola Jokić prispeva 29,1 točke, 13,2 skoka in 11,1 asistence na tekmo. V skokih in asistencah je tako vodilni v ligi NBA.

Nikola Jokić ima v tej sezoni znova povprečje v vrednosti "trojnega dvojčka". V noči na nedeljo ga čaka dvoboj s Sacramentom. | Foto: Reuters Nikola Jokić ima v tej sezoni znova povprečje v vrednosti "trojnega dvojčka". V noči na nedeljo ga čaka dvoboj s Sacramentom. Foto: Reuters

Shai Gilgeous-Alexander daje 32 točk, 5,1 skoka in 6,5 asistence na srečanje, Luka Dončić pa kraljuje v dresu LA Lakersov s 34,6 točke, 8,5 skoka in devetimi asistencami. V noči na nedeljo bo izmed treh najboljših na delu Jokić. Z Denverjem bo gostil Sacramento.

Najstniški zvezdnik Dallasa ponovil podvig LeBrona Jamesa

V noči na nedeljo je bilo skupno odigranih sedem srečanj, na delu so bili znova nekdanji soigralci Luke Dončića, Dallas Mavericks. Memphis Grizzlies so jih premagali s 102:96. V središču pozornosti je bil novinec Cooper Flagg, ki je na prejšnji tekmi proti New Orleansu navdušil z rekordnim učinkom. Dosegel je kar 29 točk, znova niso manjkala atraktivna zabijanja, dodal pa je še sedem skokov in pet asistenc. Tokrat pa je dal samo 12 točk.

Liga NBA, 22. november:

Lestvica

Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Luka Dončić obnorel navijače z novo čarovnijo! #video
Luka Dončić LeBron James
Sportal Dončić eksplodiral, velika vrnitev LeBrona Jamesa in preobrat Lakersov
Snoop Dogg Luka Dončić instagram
Sportal Dončić s slavnim raperjem, je kupil svoj sanjski avto?

James Harden Shai Gilgeous-Alexander Cooper Flagg Dallas Mavericks Nikola Jokić Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.