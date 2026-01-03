20. krog angleške premier ligi bo prvič v zgodovini postregel s "slovenskim" obračunom, saj se bosta v nedeljo v času kosila na Elland Roadu pomerila Leeds United Jake Bijola in Manchester United Benjamina Šeška. Rdeči vragi so do zdaj zbrali devet točk več od tokratnega nasprotnika, a se je Leeds v zadnjem času na čelu z Bijolom precej dvignil v formi, tako da Šeška in soigralce čaka vse prej kot lahko delo. V pozornosti bo tudi nedeljski derbi med Manchester Cityjem in Chelseajem, ki se je med tednom poslovil od trenerja Enza Maresce.

Leeds Jake Bijola je neporažen že na zadnjih šestih tekmah v premier ligi, nazadnje je zasedba z Bijolom več kot odlično delo opravila na Anfieldu, kjer je remizirala z Liverpoolom. Zdaj je Leeds že povsem osredotočen na naslednjo nalogo oziroma srečanje z Manchester Unitedom. "Moramo biti osredotočeni nase. Če nam bo to uspelo, mislim, da bo naša predstava dobra in nam bo to na koncu prineslo rezultat. Res se izboljšujemo s tekme v tekmo. Samo nadaljevati moramo z delom in biti vsak krog boljši. Moramo se pripraviti na naslednje srečanje," je pred srečanjem z rdeči vragi dejal Bijol.

Na drugi strani Benjamin Šeško na nov gol v dresu Uniteda čaka že skoraj tri mesece. Zdaj bo pred njim stal "zid" v obliki Bijola. Manchester United je na zadnjih štirih tekmah v premier ligi zmagal le enkrat, nazadnje pa je z 1:1 remiziral z zadnjim Wolverhamptonom, Šeško pa je na tej tekmi zadel vratnico.

Guardiola bo s sinjemodrimi pričakal Chelsea. Foto: Reuters

Krog bosta danes odprli ekipi Aston Ville, ki v tej sezoni igra odlično, in Nottinghama. Vodilni Arsenal čaka gostovanje pri Bournemouthu. V nedeljo se bo Liverpool pomeril s Fulhamom, krog pa bosta z derbijem sklenila Manchester City in Chelsea.

Chelsea je v tem tednu prekinil sodelovanje s trenerjem Enzom Maresco, ki se ga sicer že nekaj časa omenja kot potencialnega naslednika Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja. Nekateri mediji na Otoku namreč navajajo, da pri Chelseaju verjamejo, da se je Maresca v zadnjih dveh mesecih pogovarjal s Cityjem.

Sinjemodri pa še naprej zanikajo, da bi obstajalo prosto mesto, o katerem bi se bilo treba pogovarjati. Guardiola, ki bo letos praznoval 10. obletnico svojega imenovanja, je ob dejal: "Edino, kar lahko rečem je, da Chelsea po mojem izgublja neverjetnega, neverjetnega trenerja, neverjetno osebo. Ampak to je odločitev vodstva Chelseaja, zato nimam kaj povedati," je bil jasen Španec, ki je še povedal, da ga govorice ne zanimajo in je povsem osredotočen na delo s Cityjem, s katerim ga pogodba veže do konca naslednje sezone.

Angleško prvenstvo, 20. krog:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: