Prav takšno možnost ponuja Evropska šola Ljubljana , ki ima v slovenskem prostoru posebno mesto. Gre za edino javno slovensko šolo, vključeno v mrežo akreditiranih evropskih šol , kar pomeni, da združuje dostopnost javnega šolstva z uveljavljenim evropskim učnim programom.

Izbira osnovne šole je za starše prihodnjih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev. Šola namreč ni le prostor učenja, temveč okolje, v katerem otrok razvija radovednost, samozavest, odnos do znanja in prve poglede na svet. Zato mnoge družine danes iščejo izobraževalno okolje, ki poleg kakovostnega programa ponuja tudi širino, ki jo omogoča stik z mednarodnim okoljem in sodobni pedagoški pristopi.

vpis v šolsko leto 2026/27 za učence od prvega razreda osnovne šole do prvega letnika srednje šole. Več informacij o programu, poteku vpisa in življenju na šoli je na voljo na V slovenski sekciji trenutno potekaza učence od prvega razreda osnovne šole do prvega letnika srednje šole. Več informacij o programu, poteku vpisa in življenju na šoli je na voljo na uradni spletni strani Evropske šole Ljubljana.

Foto: Evropska šola Ljubljana

Javna šola z evropskim učnim programom

Evropska šola Ljubljana je svoja vrata odprla septembra 2018 in se v nekaj letih uveljavila kot sodobna izobraževalna ustanova, ki združuje kakovostno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, večjezičnost ter evropske vrednote.

Šola izvaja učni načrt evropskih šol, ki ima več kot 70-letno tradicijo. Program je znan po visokih izobraževalnih standardih, poudarku na celostnem razvoju otroka ter spodbujanju kritičnega mišljenja, sodelovanja in samostojnosti.

Pomembna posebnost šole je tudi neprekinjena 12-letna izobraževalna pot, od prvega razreda osnovne šole do zaključka srednješolskega izobraževanja z evropsko maturo. Takšna kontinuiteta učencem omogoča stabilno in spodbudno učno okolje brez prehajanja med različnimi izobraževalnimi sistemi.

Evropska matura, s katero se šolanje zaključi, je priznana na univerzah v Sloveniji, pa tudi na številnih visokošolskih ustanovah po Evropi in drugod po svetu.

Foto: Evropska šola Ljubljana Večjezično izobraževanje že od prvega razreda

Ena ključnih značilnosti Evropske šole Ljubljana je večjezično izobraževanje, ki je del vsakodnevnega šolskega življenja. Otroci so že od prvega razreda vključeni v okolje, kjer se učijo in komunicirajo v več jezikih, pri čemer pouk pogosto vodijo naravni govorci.

Ker je materni jezik v središču programa evropskih šol, pouk poteka v slovenščini. Učenci se že v prvem razredu začnejo učiti prvega tujega jezika (L2), najpogosteje angleščine, v šestem letu šolanja se pridruži drugi tuji jezik (L3), kasneje pa lahko izbirajo še dodatne jezike (L4 in L5) ter tudi latinščino.

Od šestega leta šolanja se nekateri predmeti poučujejo v L2, kar učencem omogoča, da ob zaključku šolanja dosežejo zelo visoko raven znanja jezikov in samozavestno delujejo v mednarodnem okolju.

Takšen pristop spodbuja naravno usvajanje jezikov, hkrati pa razvija odprtost, samozavest in razumevanje različnih kultur. Razredi so sestavljeni iz otrok različnih narodnosti in jezikovnih okolij, kar ustvarja bogato učno izkušnjo, ki presega klasične okvire osnovnošolskega pouka.

Spodbudno in varno okolje za prvošolce

Prehod v prvi razred je za otroka velik korak, zato Evropska šola Ljubljana posebno pozornost namenja ustvarjanju varnega, podpornega in vključujočega okolja.

Majhni razredi omogočajo učiteljem, da učence dobro spoznajo ter poučevanje prilagodijo njihovim potrebam, interesom in tempu učenja. Tak pristop spodbuja radovednost, ustvarjalnost in aktivno sodelovanje med vrstniki.

Inovativni pedagoški pristopi krepijo sodelovanje, spoštovanje in etično ravnanje. Šola ob tem veliko pozornosti namenja tudi tesnemu sodelovanju s starši, saj verjame, da je partnerski odnos med šolo in družino ključen za uspešen začetek šolanja.

Foto: Evropska šola Ljubljana

Del velike evropske skupnosti

Z vpisom v Evropsko šolo Ljubljana otrok postane del širše mreže evropskih šol, ki danes vključuje več kot 45 tisoč učencev. Ta povezanost omogoča izmenjavo dobrih praks, skupne projekte in sodelovanje med šolami, hkrati pa učencem odpira širši pogled na svet. Evropska šola Ljubljana je v Sloveniji edinstvena, saj deluje kot slovenska javna šola, hkrati pa izvaja učni načrt evropskih šol. Program nadgrajuje z inovativnimi pedagoškimi pristopi, način ocenjevanja pa je v celoti skladen s pravili evropskih šol.

Kljub izraziti evropski razsežnosti v učnem načrtu, jezikih, vrednotah in mednarodni povezanosti šola ostaja trdno vpeta tudi v lokalno okolje. Nahaja se na Aškerčevi cesti v Ljubljani in kot javna ustanova predstavlja dostopno možnost za družine, ki želijo svojim otrokom zagotoviti kakovostno in sodobno izobraževanje.

Foto: Evropska šola Ljubljana

Zakaj starši izberejo Evropsko šolo Ljubljana?

Starši se za Evropsko šolo Ljubljana pogosto odločajo zaradi kombinacije javnega statusa šole, mednarodno uveljavljenega učnega programa in večjezičnega okolja. Spodbudno učno okolje, poudarek na vrednotah spoštovanja, sodelovanja, radovednosti in ustvarjalnosti ter raznoliko mednarodno okolje, v katerem otroci odraščajo, so ključne prednosti. Pomemben dejavnik pa je tudi dolgoročna izobraževalna pot, ki učence vodi od prvega razreda osnovne šole do evropske mature. Evropska šola Ljubljana tako združuje lokalno dostopnost in mednarodno širino, zaradi česar postaja zanimiva izbira za številne starše prihodnjih učencev.