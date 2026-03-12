Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog strategije za upravljanje in razvoj zdravstvenih delavcev in sodelavcev v sistemu zdravstvenega varstva za prihodnje desetletje. Predvideva prenovo srednješolskega in visokošolskega izobraževanja za zdravstvene poklice, uvedbo novih specializacij in štipendij ter izboljšanje delovnih pogojev.

Po navedbah ministrstva za zdravje strategija predstavlja celovit in usklajen načrt za učinkovito pridobivanje in zadrževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zdravstvu in omogoča vzdrževanje stabilnosti sistema, ki bo prilagojen prihodnjim demografskim, tehnološkim in družbeno-ekonomskim izzivom.

Ključni cilji strategije so dvig učinkovitosti in mednarodna primerljivost izobraževanja za zdravstvene poklice, vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za pridobivanje zdravstvenih delavcev, oblikovanje konkurenčnega in privlačnega okolja za delo v zdravstvu, vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za upravljanje in zadrževanje kadra, optimizacija delovnih procesov v zdravstvu ter vzpostavitev sistematičnega spremljanja in načrtovanja zagotavljanja kadra na nacionalni ravni.

Strategija predvideva prenovo srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, pridobivanje kadra s kadrovskimi štipendijami in sistemskim financiranjem specializacij, izboljšanje pogojev dela, skrb za zdravje zaposlenih ter optimizacijo delovnih procesov preko redefinicije timov, širitve kompetenc in nalog ter s pomočjo digitalizacije.

Na dnevnem redu današnje vladne seje pa za zdaj ni odločanja o morebitni pridružitvi Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu. Čas za takšno odločitev se sicer izteka danes.