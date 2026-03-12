Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
5.36

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
digitalizacija optimizacija štipendije izobraževanje vlada strategija spremembe zdravstvo

Četrtek, 12. 3. 2026, 5.36

58 minut

Vlada o strategiji za upravljanje in razvoj kadrov v zdravstvu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
zdravstvo, bolniki, zdravniki | Prenovili bi izobraževanje, spodbujali s štipendijami in boljšimi pogoji dela ter optimizirali delovne procese. | Foto STA

Prenovili bi izobraževanje, spodbujali s štipendijami in boljšimi pogoji dela ter optimizirali delovne procese.

Foto: STA

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog strategije za upravljanje in razvoj zdravstvenih delavcev in sodelavcev v sistemu zdravstvenega varstva za prihodnje desetletje. Predvideva prenovo srednješolskega in visokošolskega izobraževanja za zdravstvene poklice, uvedbo novih specializacij in štipendij ter izboljšanje delovnih pogojev.

Po navedbah ministrstva za zdravje strategija predstavlja celovit in usklajen načrt za učinkovito pridobivanje in zadrževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zdravstvu in omogoča vzdrževanje stabilnosti sistema, ki bo prilagojen prihodnjim demografskim, tehnološkim in družbeno-ekonomskim izzivom.

Ključni cilji strategije so dvig učinkovitosti in mednarodna primerljivost izobraževanja za zdravstvene poklice, vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za pridobivanje zdravstvenih delavcev, oblikovanje konkurenčnega in privlačnega okolja za delo v zdravstvu, vzpostavitev učinkovitih mehanizmov za upravljanje in zadrževanje kadra, optimizacija delovnih procesov v zdravstvu ter vzpostavitev sistematičnega spremljanja in načrtovanja zagotavljanja kadra na nacionalni ravni.

Strategija predvideva prenovo srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, pridobivanje kadra s kadrovskimi štipendijami in sistemskim financiranjem specializacij, izboljšanje pogojev dela, skrb za zdravje zaposlenih ter optimizacijo delovnih procesov preko redefinicije timov, širitve kompetenc in nalog ter s pomočjo digitalizacije.

Na dnevnem redu današnje vladne seje pa za zdaj ni odločanja o morebitni pridružitvi Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu. Čas za takšno odločitev se sicer izteka danes.

Hiša Ljubhospic, Robert Golob, Erik Brecelj
Novice Premier Robert Golob napovedal ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija
bolnišnica Izola
Novice Poslanci Svobode predlagajo ustanovitev UKC Primorska
Robert Golob
Novice Golob poudaril pomen zaupanja v zdravstvene delavce
digitalizacija optimizacija štipendije izobraževanje vlada strategija spremembe zdravstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.