Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
13.20

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
strateški svet za zdravstvo Hospic Robert Golob Robert Golob

Sreda, 18. 2. 2026, 13.20

20 minut

Premier Robert Golob napovedal ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Hiša Ljubhospic, Robert Golob, Erik Brecelj | Po besedah premierja Goloba je Hiša Ljubhospic vzorčen primer, kako proces, ki čaka vse, narediti dostojanstven za umirajoče in njihove svojce. | Foto STA

Po besedah premierja Goloba je Hiša Ljubhospic vzorčen primer, kako proces, ki čaka vse, narediti dostojanstven za umirajoče in njihove svojce.

Foto: STA

Strateški svet za zdravstvo je skupaj z ministrstvom za solidarno prihodnost pripravil načrt za ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija, ki bo dobro prakso Hiše Ljubhospic prenesel v druge zdravstvene regije, je ob obisku Ljubhospica poudaril premier Robert Golob. Hospice bo financirala država, lokalna skupnost pa bo zagotovila infrastrukturo.

Po besedah premierja Goloba je Hiša Ljubhospic vzorčen primer, kako proces, ki čaka vse, narediti dostojanstven za umirajoče in njihove svojce. Dodal je, da je bilo področje hospicov do zdaj povsem neurejeno na državni ravni. Prepričan je, da je čas, da to skrb prevzame nase država skozi proračunska sredstva in poskrbi, da se te dobre prakse lahko uzakonijo povsod po Sloveniji.

Fotogalerija
1
 / 8

Golob je dodal, da je strateški svet za zdravstvo skupaj z ministrstvom za solidarno prihodnost pripravil rešitev, ki temelji na pozitivnih izkušnjah iz dolgotrajne oskrbe, kako združiti področje socialne oskrbe, zdravstvene oskrbe in duhovne oskrbe v delujočo celoto in jo prenesti v skrb države.

Dostop za vse najkasneje v naslednjih štirih letih

Dodal je, da skupaj z ministrstvom pripravljajo ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija, ki bo skrbel, da bodo povsod po Sloveniji v najkasneje naslednjih štirih letih imeli dostop do take storitve. Z ustanovitvijo javnega zavoda si po besedah Goloba želijo, da se enaki standardi za ustanovitev hospicov uveljavijo v vseh zdravstvenih regijah, kjer obstajajo pobude za njihovo vzpostavitev.

Kot je navedel, je trenutno najhitrejše, da država pripravi standarde delovanja, poskrbi za financiranje tekočega poslovanja in zdravstvene oskrbe, za infrastrukturo in prostovoljce pa poskrbi lokalna skupnost. "Tak model se za zdaj kaže kot najustreznejši in tudi predvsem najhitrejši, da čim prej vzpostavimo to storitev povsod po Sloveniji," je orisal Golob.

Po besedah predsednika strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja morajo regije pokazati pripravljenost, da bodo pri projektu sodelovale, zato so na strateški svet povabili vse predstavnike regij. Dodal je, da je zanimanje veliko, najbolj v novomeški regiji, kjer so imeli načrt že izdelan. Poudaril je, da ne želijo, da vse financira država, in da gre za javni zdravstveni zavod.

Hiša Ljubhospic, Robert Golob, Erik Brecelj | Foto: STA Foto: STA

Robert Golob
Novice Golob: Ne obljubljamo, mi delamo
Robert Golob
Novice Golob v NEK: Naša jedrska znanost je leta pred drugimi #video
Robert Golob, vladni obisk Posavja, Splošna bolnišnica Brežice
Novice Vlada potrdila širitev brežiške bolnišnice
strateški svet za zdravstvo Hospic Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.