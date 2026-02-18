Strateški svet za zdravstvo je skupaj z ministrstvom za solidarno prihodnost pripravil načrt za ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija, ki bo dobro prakso Hiše Ljubhospic prenesel v druge zdravstvene regije, je ob obisku Ljubhospica poudaril premier Robert Golob. Hospice bo financirala država, lokalna skupnost pa bo zagotovila infrastrukturo.

Po besedah premierja Goloba je Hiša Ljubhospic vzorčen primer, kako proces, ki čaka vse, narediti dostojanstven za umirajoče in njihove svojce. Dodal je, da je bilo področje hospicov do zdaj povsem neurejeno na državni ravni. Prepričan je, da je čas, da to skrb prevzame nase država skozi proračunska sredstva in poskrbi, da se te dobre prakse lahko uzakonijo povsod po Sloveniji.

Golob je dodal, da je strateški svet za zdravstvo skupaj z ministrstvom za solidarno prihodnost pripravil rešitev, ki temelji na pozitivnih izkušnjah iz dolgotrajne oskrbe, kako združiti področje socialne oskrbe, zdravstvene oskrbe in duhovne oskrbe v delujočo celoto in jo prenesti v skrb države.

Dostop za vse najkasneje v naslednjih štirih letih

Dodal je, da skupaj z ministrstvom pripravljajo ustanovitev javnega zavoda Hospic Slovenija, ki bo skrbel, da bodo povsod po Sloveniji v najkasneje naslednjih štirih letih imeli dostop do take storitve. Z ustanovitvijo javnega zavoda si po besedah Goloba želijo, da se enaki standardi za ustanovitev hospicov uveljavijo v vseh zdravstvenih regijah, kjer obstajajo pobude za njihovo vzpostavitev.

Kot je navedel, je trenutno najhitrejše, da država pripravi standarde delovanja, poskrbi za financiranje tekočega poslovanja in zdravstvene oskrbe, za infrastrukturo in prostovoljce pa poskrbi lokalna skupnost. "Tak model se za zdaj kaže kot najustreznejši in tudi predvsem najhitrejši, da čim prej vzpostavimo to storitev povsod po Sloveniji," je orisal Golob.

Po besedah predsednika strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja morajo regije pokazati pripravljenost, da bodo pri projektu sodelovale, zato so na strateški svet povabili vse predstavnike regij. Dodal je, da je zanimanje veliko, najbolj v novomeški regiji, kjer so imeli načrt že izdelan. Poudaril je, da ne želijo, da vse financira država, in da gre za javni zdravstveni zavod.

Foto: STA