Predsednica republike Nataša Pirc Musar je predstavnike strank, ki so bile v nedeljo izvoljene v DZ, pozvala, naj čim prej sedejo za pogajalsko mizo. "Kdorkoli mi bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat z moje strani," je v izjavi za Radio Slovenija spomnila predsednica Pirc Musar. Kot je še dejala, si manjšinske vlade ne želi nihče.

Predsednica republike bo skladno z ustavo po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predložila DZ-kandidata za predsednika vlade. Predsednika vlade bo nato izvolil DZ z večino glasov vseh poslancev.

Predsednica Pirc Musar upa, da se bodo stranke, ki so se uvrstile v parlament, čim hitreje dogovorile o sestavi nove vlade. Časa zaradi razmer v svetu namreč ni na pretek.

Kot je še ocenila za Radio Slovenija, je "jeziček" za sestavo vlade na dveh manjših strankah. S tem je verjetno merila na Demokrate Anžeta Logarja s šestimi poslanskimi sedeži in stranko Resni.ca s petimi poslanskimi sedeži. Ocenila je tudi, da je ena od strank postavila celo pretirano visoke pogoje z dvema državotvornima resorjema.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je namreč ob razglasitvi rezultatov dejal, da je med pogajalske izhodišča postavil vodenje ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter ministrstva za finance, saj si želijo, da jih koalicijski partnerji upoštevajo prav na teh področjih, ki so bila med kampanjo njihove glavne točke.