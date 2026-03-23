Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
15.39

8 ur, 17 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Ponedeljek, 23. 3. 2026, 15.39

8 ur, 17 minut

Nataša Pirc Musar: Kdorkoli bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat za sestavo vlade

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,94
Nataša Pirc Musar, predsednica, Slovenija, predsedniška palača | Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da je "jeziček" za sestavo vlade na dveh manjših strankah. | Foto STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da je "jeziček" za sestavo vlade na dveh manjših strankah.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je predstavnike strank, ki so bile v nedeljo izvoljene v DZ, pozvala, naj čim prej sedejo za pogajalsko mizo. "Kdorkoli mi bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat z moje strani," je v izjavi za Radio Slovenija spomnila predsednica Pirc Musar. Kot je še dejala, si manjšinske vlade ne želi nihče.

Predsednica republike bo skladno z ustavo po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predložila DZ-kandidata za predsednika vlade. Predsednika vlade bo nato izvolil DZ z večino glasov vseh poslancev.

Predsednica Pirc Musar upa, da se bodo stranke, ki so se uvrstile v parlament, čim hitreje dogovorile o sestavi nove vlade. Časa zaradi razmer v svetu namreč ni na pretek.

Kot je še ocenila za Radio Slovenija, je "jeziček" za sestavo vlade na dveh manjših strankah. S tem je verjetno merila na Demokrate Anžeta Logarja s šestimi poslanskimi sedeži in stranko Resni.ca s petimi poslanskimi sedeži. Ocenila je tudi, da je ena od strank postavila celo pretirano visoke pogoje z dvema državotvornima resorjema.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je namreč ob razglasitvi rezultatov dejal, da je med pogajalske izhodišča postavil vodenje ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter ministrstva za finance, saj si želijo, da jih koalicijski partnerji upoštevajo prav na teh področjih, ki so bila med kampanjo njihove glavne točke.

Robert Golob
Novice Dan po volitvah: kaj sledi?
Svoboda Golob
Novice Kako volitve v Sloveniji odmevajo v tujini
Robert Golob, Janez Janša
Novice Robert Golob prvi, Janez Janša peti
Volitve 2026
Novice Kako smo glasovali Slovenci? Zahod podprl Goloba, vzhod Janšo.
koalicija vlada Nataša Pirc Musar Volitve 2026 Volitve 2026
VEČ NOVIC
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

