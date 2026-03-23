Zmaga na volitvah še ne pomeni tudi takojšnje oblasti. Pred Slovenijo so dnevi političnih pogajanj, potrjevanja mandatov, izbire mandatarja in oblikovanja nove vlade. Postopek je natančno določen z ustavo in poslovnikom državnega zbora.

Prvi korak po volitvah je ugotovitev in objava uradnih izidov, za kar je pristojna Državna volilna komisija. Šele ko je rezultat tudi formalno potrjen, se lahko začnejo ustavni in parlamentarni postopki za oblikovanje nove oblasti.

Čeprav so prvi neuradni delni izidi že znani, dokončna slika še ni izrisana, saj morajo pristojni organi upoštevati še glasovnice, ki prihajajo po pošti. Danes bodo okrajne volilne komisije preštele glasove, oddane po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje pa še tiste iz tujine in z diplomatsko-konzularnih predstavništev. Šele nato bo Državna volilna komisija lahko potrdila končni izid volitev, kar naj bi se zgodilo najpozneje do 7. aprila.

Predsednica republike mora sklicati prvo sejo novega državnega zbora

Po volitvah mora predsednica republike Nataša Pirc Musar sklicati prvo, konstitutivno sejo novega državnega zbora. Ustavna ureditev določa, da mandat starega sklica traja do prve seje novega državnega zbora, ta seja pa mora biti sklicana najpozneje v 20 dneh po izvolitvi poslancev. Najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji pa mora predlagati kandidata za predsednika vlade.

Predsednica Nataša Pirc Musar je tista, ki bo sklicala prvo, konstitutivno sejo novega državnega zbora. Foto: STA

Na prvi seji se parlament šele zares vzpostavi

Konstitutivna seja ni zgolj formalnost. Na njej poslanci najprej potrdijo mandate, nato pa izvolijo predsednika državnega zbora. Državni zbor se konstituira, ko je potrjenih več kot polovica poslanskih mandatov.

Nato pride na vrsto mandatar

Ko je novi državni zbor vzpostavljen, sledi postopek izbire predsednika vlade. Predsednica republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predloži kandidata za predsednika vlade, o njem pa nato glasujejo poslanci. Za izvolitev je potrebna večina glasov vseh poslancev, torej vsaj 46 glasov, glasovanje pa je tajno.

Izvolitev predsednika vlade še ne pomeni konca postopka

Ko je predsednik vlade izvoljen, mora državnemu zboru v 15 dneh predlagati še ministrsko ekipo. Predlagani kandidati za ministre se najprej predstavijo pristojnim delovnim telesom državnega zbora, šele nato državni zbor glasuje o ministrski zasedbi. To pomeni, da pot od volilnega izida do polno operativne vlade praviloma ni opravljena čez noč. Po neuradnih rezultatih pa je jasno, da bo naloga sestave nove vlade težka.