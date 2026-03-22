Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ka. N., STA

Nedelja,
22. 3. 2026,
23.38

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

glasovnica Volitve 2026 Volitve 2026

Nedelja, 22. 3. 2026, 23.38

Bodo za končni izid volitev odločilni glasovi po pošti?

glasovnica | Foto STA

Relativnega zmagovalca volitev v državni zbor bi tokrat lahko odločili glasovi po pošti iz tujine. Razlika med vodilnima strankama Gibanje Svoboda in SDS po preštetju 99,74 odstotka glasov je vsega 5.753 glasov v korist Gibanja Svobode. Pred štirimi leti, ko je bila volilna udeležba na približno enaki ravni, je iz tujine prišlo še 14.593 glasovnic.

Pred štirimi leti glasovi po pošti niso vplivali na končni rezultat. Razlika med tedaj prvim Gibanjem Svoboda in SDS je bila več kot 130 tisoč glasov. Tokrat je razlika izredno majhna – v relativnih številkah le pol odstotne točke, v absolutnih številkah pa je Gibanje Svoboda skupaj prejelo 330.165 glasov, SDS pa 324.292, kažejo delni neuradni rezultati Državne volilne komisije po preštetju 99,74 odstotka glasovnic.

Pred štirimi leti je bilo na glasovnice iz tujine treba počakati še deset dni (volitve so bile 24. aprila 2022, glasovnice iz tujine pa so prešteli 4. maja). Okrajne komisije so tedaj po pošti iz tujine prejele 9.454 glasovnic, na veleposlaništvih oz. konzulatih pa je bilo skupno oddanih 5.139 glasovnic, skupno torej 14.593.

Pred tem je na volitvah leta 2018 po pošti iz tujine glasovalo 9.392 volivcev, leta 2014 pa 7.842 volivcev.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.