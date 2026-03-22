Bodo za končni izid volitev odločilni glasovi po pošti?

Relativnega zmagovalca volitev v državni zbor bi tokrat lahko odločili glasovi po pošti iz tujine. Razlika med vodilnima strankama Gibanje Svoboda in SDS po preštetju 99,74 odstotka glasov je vsega 5.753 glasov v korist Gibanja Svobode. Pred štirimi leti, ko je bila volilna udeležba na približno enaki ravni, je iz tujine prišlo še 14.593 glasovnic.

Pred štirimi leti glasovi po pošti niso vplivali na končni rezultat. Razlika med tedaj prvim Gibanjem Svoboda in SDS je bila več kot 130 tisoč glasov. Tokrat je razlika izredno majhna – v relativnih številkah le pol odstotne točke, v absolutnih številkah pa je Gibanje Svoboda skupaj prejelo 330.165 glasov, SDS pa 324.292, kažejo delni neuradni rezultati Državne volilne komisije po preštetju 99,74 odstotka glasovnic.

Pred štirimi leti je bilo na glasovnice iz tujine treba počakati še deset dni (volitve so bile 24. aprila 2022, glasovnice iz tujine pa so prešteli 4. maja). Okrajne komisije so tedaj po pošti iz tujine prejele 9.454 glasovnic, na veleposlaništvih oz. konzulatih pa je bilo skupno oddanih 5.139 glasovnic, skupno torej 14.593.

Pred tem je na volitvah leta 2018 po pošti iz tujine glasovalo 9.392 volivcev, leta 2014 pa 7.842 volivcev.