V Mariboru so neznanci razbili pisarno Gibanja Svoboda, je na družbenih omrežjih sporočila poslanka Lena Grgurevič.

"Razbili so nam pisarno. Kam drvimo? Kdo je to počel, kdo to počne?" je poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič zapisala ob fotografijah.

Dozdajšnja poslanka je v volilnem okraju Maribor 4 na nedavnih volitvah prepričala volivce in si zagotovila nov poslanski mandat.

Mariborčanom se je ob tej priložnosti zahvalila za zaupanje in zagotovila, da bodo tudi v naslednjem mandatu dali vse od sebe, da se mestu povrne položaj, ki si ga zasluži.

Gibanje Svoboda tarča več napadov

Stranka Gibanje Svoboda je bilo tudi v času predvolilne kampanje pogosto tarča skrajnega vandalizma. Dvakrat so tako neznanci na njihove plakate obesili trupla poginulih živali – najprej je bil to pes, nato golob.

V stranki so takrat ocenili, da je cilj storilcev izzvati ogorčenje. Označili so jih za "izprijene posameznike". "Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje. In kar dosežejo, je, da nas vsakič znova opomnijo, da so volitve 22. marca predvsem vprašanje, v kakšni državi želimo živeti: V državi, kjer razpravljamo z argumenti, ali državi, ki normalizira krutost in nasilje," so opozorili.