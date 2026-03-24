Torek, 24. 3. 2026, 20.19

Hud incident na sedežu Gibanja Svoboda v Mariboru

vandalizem Gibanje Svoboda | Neznanci so se znesli nad pisarno Gibanja Svoboda v Mariboru. | Foto Facebook/Lena Grgurevič

Foto: Facebook/Lena Grgurevič

V Mariboru so neznanci razbili pisarno Gibanja Svoboda, je na družbenih omrežjih sporočila poslanka Lena Grgurevič.

"Razbili so nam pisarno. Kam drvimo? Kdo je to počel, kdo to počne?" je poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič zapisala ob fotografijah. 

Dozdajšnja poslanka je v volilnem okraju Maribor 4 na nedavnih volitvah prepričala volivce in si zagotovila nov poslanski mandat. 

Mariborčanom se je ob tej priložnosti zahvalila za zaupanje in zagotovila, da bodo tudi v naslednjem mandatu dali vse od sebe, da se mestu povrne položaj, ki si ga zasluži.

Gibanje Svoboda tarča več napadov

Stranka Gibanje Svoboda je bilo tudi v času predvolilne kampanje pogosto tarča skrajnega vandalizma. Dvakrat so tako neznanci na njihove plakate obesili trupla poginulih živali – najprej je bil to pes, nato golob.

V stranki so takrat ocenili, da je cilj storilcev izzvati ogorčenje. Označili so jih za "izprijene posameznike". "Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje. In kar dosežejo, je, da nas vsakič znova opomnijo, da so volitve 22. marca predvsem vprašanje, v kakšni državi želimo živeti: V državi, kjer razpravljamo z argumenti, ali državi, ki normalizira krutost in nasilje," so opozorili.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.