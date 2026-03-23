Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
7.34

Osveženo pred

1 ura, 44 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 Urška Klakočar Zupančič Anže Logar Tanja Fajon Državni zbor parlament

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 7.34

1 ura, 44 minut

Kdo od vidnih dosedanjih poslancev je ostal brez sedeža v parlamentu?

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,90
parlament | Po tokratnem izidu volitev so brez sedeža v parlamentu ostali številni do zdaj vidni politični obrazi. | Foto STA

Po tokratnem izidu volitev so brez sedeža v parlamentu ostali številni do zdaj vidni politični obrazi.

Foto: STA

Parlamentarne volitve 2026 je zaznamoval izjemno tesen boj med stranko Gibanje Svoboda Roberta Goloba in SDS Janeza Janše, katerih končni rezultat se razlikuje le za en mandat. Opaziti pa je, da so po tokratnem izidu volitev brez sedeža v parlamentu ostali številni do zdaj vidni politični obrazi. V novem sklicu državnega zbora bo ostala natančno polovica poslancev prejšnjega mandata.

Eno večjih presenečenj je zagotovo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki ji je po lestvici priljubljenosti politikov sicer kazalo dobro, minuli teden je zasedala tretje mesto. Kmalu potem, ko je postalo jasno, da ne bo dobila sedeža v parlamentu, je napovedala umik iz politike.

Od vidnejših predstavnikov Svobode je bil neuspešen tudi nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar, pa tudi Aleksander Prosen Kralj, Alma Intihar, Miroslav Gregorič, Dean Premik, Jernej Žnidaršič, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl, Jurij Lep, Andrej Rajh, Rastko (Rastislav) Vrečko, ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer in Darko Krajnc.

Brez stolčka ostala tudi Logar in Fajon 

Mandate je izgubila tudi celotna poslanska skupina Demokratov Anžeta Logarja, ki so na volitvah sodelovali prvič po razhodu s SDS. Kljub višjim pričakovanjem so osvojili šest poslanskih sedežev, a med njimi ni nikogar od vidnejših članov stranke, niti dolgoletne poslanke SDS Eve Irgl niti Tineta Novaka, ki je bil na prejšnjih volitvah sicer izvoljen na listi Gibanja Svoboda.

Neuspešna je bila na tokratnih volitvah nekdanja predsednica SD in dosedanja zunanja ministrica Tanja Fajon, pa tudi oba poslanca, ki sta k tej stranki prestopila v času prejšnjega mandata – nekdanji član Levice Matej T. Vatovec in Mojca Šetinc Pašek, ki si je poslanski mandat na prejšnjih volitvah priborila na listi Gibanja Svoboda –, in poslanec Jonas Žnidaršič

Koordinatorjema Levice uspelo, koordinatorjema Vesne ne 

V Levici je med poraženci minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki ni prišel do mandata na skupni listi Levice in Vesne. Medtem sta bila sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko uspešna v boju za mesto med poslanci, sokoordinatorjema partnerske Vesne Urošu Macerlu in Urši Zgojznik pa to ni uspelo. 

Med kandidati SDS se od poslanskega stolčka med drugim poslavlja Andrej Hoivik, poslanske vrste NSi pa bosta morala zapustiti Vida Čadonič Špelič in po dveh desetletjih Jožef Horvat.

Morda za katerega od "poražencev" volitev še obstaja upanje, saj bodo v poslanskih vrstah tistih strank, ki bodo sestavljale koalicijo, prihodnje ministre v državnem zboru zamenjali nadomestni poslanci. Zaradi zelo tesnega izida je treba počakati tudi na glasovnice po pošti in iz tujine.

Glasujemo za kandidata, a izvolimo stranko

V Sloveniji glasujemo v 88 volilnih okrajih. Ko obkrožimo ime kandidata, naš glas primarno dobi njegova stranka.

Slovenija je razdeljena na osem volilnih enot, v vsaki pa se podeli 11 sedežev. Ti se najprej razdelijo strankam glede na njihov uspeh v tisti enoti. Šele ko je znano, koliko sedežev pripada določeni stranki, pogledajo, kateri njihovi kandidati so bili znotraj enote najuspešnejši (kdo je dobil največji odstotek glasov v svojem okraju).
