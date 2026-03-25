Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen se z izraelskim državnim podjetjem Rafael Advanced Defence Systems pogovarja o prestrukturiranju proizvodnje v svoji tovarni v Osnabrücku, kjer naj bi izdelovali komponente za sistem protiraketne obrambe Železna kupola (Iron Dome), poroča časnik Financial Times.

Sodelovanje je del načrta za ohranitev 2.300 delovnih mest v tovarni v Osnabrücku na Spodnjem Saškem, ki ji grozi zaprtje, je v torek poročal časnik. Po navedbah virov, ki so seznanjeni z načrtom, nameravata podjetji preoblikovati tovarno, v kateri naj bi proizvajali sestavne dele za sistem zračne obrambe Železna kupola (Iron Dome).

Od tovornjakov in lanserjev raket do električnih generatorjev

Kot navaja FT, bi bilo to sodelovanje doslej najbolj odmeven primer v nemški avtomobilski industriji, kjer dobički strmo padajo zaradi vse večje konkurence s Kitajske in težavnega prehoda na električna vozila, pri čemer podjetja iščejo partnerstva z rastočim obrambnim sektorjem.

Po navedbah enega od virov predlog podpira nemška vlada, poroča časnik. Po načrtih bi tovarna v Osnabrücku izdelovala različne komponente za celoten sistem Železne kupole, od tovornjakov, lanserjev raket do električnih generatorjev. Ne bi pa proizvajala samih izstrelkov za sistem zračne obrambe.

Volkswagen že izdeluje vojaške tovornjake v skupnem podjetju med hčerinsko družbo MAN in nemško orožarsko skupino Rheinmetall. Toda partnerstvo z Rafaelom bi po pisanju časnika pomenilo veliko vrnitev k orožju za Volkswagen, ki je med drugo svetovno vojno proizvajal vojaška vozila in komponente za rakete V-1.

Rafael načrtuje, da bo v Nemčiji postavil ločen obrat za proizvodnjo raket sistema. Kot še piše FT, podjetje upa, da bo sistem Železna kupola prodajalo vladam po vsej Evropi, vključno z Nemčijo, saj države krepijo svojo zračno obrambo kot del obsežnega ponovnega oboroževanja v odgovor na rusko invazijo na Ukrajino.

Poteza prihaja v času, ko Nemčija načrtuje, da bo do konca desetletja za obrambo porabila več kot 500 milijard evrov, zračna obramba pa naj bi bila pri tem ena glavnih prednostnih nalog. Vendar pa so nekateri strokovnjaki podvomili v primernost sistema Železna kupola, ki ima domet 70 kilometrov in se uporablja predvsem za preprečevanje izstrelkov raket iz Gaze na Izrael, za obrambo evropskih držav pred grožnjami daljšega dosega, piše FT.