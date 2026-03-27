Veter veliko škode povzročil tudi v gozdovih #video

Veter je v četrtek in danes škodo povzročil tudi v gozdovih, pri čemer je najbolj prizadel gozdove na severu in severozahodu države, na gozdnogospodarskih območjih Bled, Kranj in Tolmin, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije. Po njihovi prvi grobi oceni je poškodovanih vsaj sto tisoč kubičnih metrov drevja.

Kot so navedli v zavodu, sicer ocene o škodi za predele nad 700 metrov še ne morejo podati, saj so tam ceste zaradi podrtih dreves in večje količine novozapadlega snega neprevozne. Največ podrtega in polomljenega drevja torej trenutno beležijo na severu države. Škoda je velika na gozdnogospodarskem območju Bled, in sicer na širšem območju Lesc, Žirovnice, Jesenic (pas pod Karavankami), planoti Pokljuke in Jelovice sta zaradi podrtih dreves neprevozni.

Dokler piha močan veter, se v gozdove ne odpravljajte

Na gozdnogospodarskem območju Kranj so škodo zaznali na območju od Tržiča do Kamnika (Kovor, Veterno, Senično, Golnik, Zalog, Bašelj, Preddvor, Kokra, pod Krvavcem), v Sorici, na Blegošu, Dobrči, Bistriški in Jelendolu. Na gozdnogospodarskem območju Tolmin so gozdovi najbolj poškodovani na območju Idrije in Nove Gorice.

V drugih predelih države je po zdaj razpoložljivih podatkih škoda manjša. Za predele, kot so Trnovski gozd, Javorniško-snežniški masiv, Pokljuka, Jelovica in Pohorje, zavod zaradi podrtih dreves in snežnih zametov ocene še ne more podati. Na prizadetih območjih se po njihovih navedbah podirajo predvsem posamezna drevesa in skupine – šopi dreves na gozdnih robovih in ob linijskih infrastrukturnih objektih, kot so ceste in daljnovodi.

Poškodovani so predvsem smreka in listavci z oslabljenim koreninskim sistemom, denimo veliki jesen. Kljub temu v zavodu ne izključujejo možnosti vetrolomov večjih razsežnosti oziroma sestojnih velikosti, predvsem na grebenih in planotah v legah, ki so izpostavljene severnim vetrovom (Jelovica, Pokljuka, Pohorje, Trnovski gozd in podobno). Dodatne težave bi lahko povzročila tudi večja količina novozapadlega snega, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so prebivalce opozorili, naj se, dokler piha močan veter oziroma se razmere ne umirijo, ne odpravljajo v gozd. Zaradi močno poškodovanih dreves obstaja velika nevarnost nenadnega loma ali podrtja, so navedli. V tej luči ljudem priporočajo, naj počakajo, da pristojne službe odstranijo ovire s prometnic in zagotovijo varne razmere. "Zdaj je čas za varnost, sanacija poškodovanih gozdov je na vrsti pozneje," je poudaril direktor zavoda Gregor Danev.

Končna ocena škode bo znana po umiritvi razmer in opravljenih terenskih pregledih v prihodnjem tednu, ko bodo teren pregledali tudi z droni in satelitskimi posnetki, so sklenili v zavodu.