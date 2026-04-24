Arso svari: Ni še konec, stanje se bo še zaostrovalo

Agencija za okolje je znova opozorila na sušne razmere v večjem delu države. Zelo sušno je še vedno na Gorenjskem in v Ljubljani z okolico, normalno namočeni so Obala, Pomurje in jugovzhod države. Glede na vremensko napoved se bo suša v površinskem delu tal zaostrovala. Vse več rek ima majhne pretoke, upadajo tudi ravni podzemnih voda.

V preteklih 30 dneh je v Sloveniji prevladovalo suho vreme. Več dni s padavinami je bilo na začetku in v zadnjem tednu obdobja, ko je dež vsaj delno navlažil površinski sloj tal, vendar pa razmere ostajajo neugodne v večjem delu Slovenije, je danes objavila agencija za okolje.

Kje so razmere najslabše

Ko gre za stanje površinskega sloja tal, so razmere zelo sušne v Zgornjesavski dolini in na preostalem Gorenjskem ter v Ljubljani z okolico, kjer imajo največji primanjkljaj v vodni bilanci. Do običajnih razmer bi potrebovali od 60 do 80 milimetrov padavin, so zapisali na agenciji.

Zmerno sušne so razmere na Bovškem, Goriškem in Notranjskem, v zahodnem delu savinjske regije, na Koroškem in v Podravju. Tam se primanjkljaji v vodni bilanci gibljejo med 20 in 50 milimetri padavin.

Na Obali, v jugovzhodnih regijah države, vzhodnem delu savinjske regije in Pomurju pristojni medtem še vedno beležijo vodnobilančne presežke, ki kažejo na običajno oz. dobro namočenost površinskega sloja tal.

Po opozorilih agencije za okolje ima vse več rek tudi majhne pretoke, le posamezne reke na Gorenjskem, v Podravju in Pomurju ter južni Sloveniji še imajo večinoma srednje pretoke.

Znižuje se tudi gladina podzemnih voda

Nizkovodne razmere v agenciji opažajo na približno 16 odstotkih vodomernih postaj oz. na posameznih manjših rekah v več delih države. Tridesetdnevni pretok Mure je kljub povečanju pretoka v zadnjem tednu še vedno nižji od najmanjše vrednosti primerjalnega obdobja.

Tudi v medzrnskih vodonosnikih so se gladine podzemne vode v zadnjem tednu počasi, a vztrajno zniževale. V zadnjem tednu so tako na agenciji na severnem delu vodonosnika Ljubljanskega barja in v osrednjem delu vodonosnika Celjske kotline beležili izredno nizke višine vodnih gladin za ta letni čas. Visokih vodnih gladin v tem tednu niso beležili nikjer.

Če je še v četrtek kazalo na zelo hladne in deževne dni okoli 1. maja, je zdaj napoved glede padavin drugačna, pri čemer pa meteorologi opozarjajo, da je negotovost glede napovedi za drugi del prihodnjega tedna zelo velika.

Prihaja hladnejši, a suh teden. Sušne razmere se bodo še zaostrovale.

Prihodnji teden bo sicer po napovedih hladnejši, a očitno se bo nadaljevalo večinoma suho vreme, zato na agenciji za okolje pričakujejo dodatno zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal, tudi tam, kjer so tla trenutno še dobro namočena.

Reke bodo še naprej počasi upadale ali pa bo njihova vodnatost ustaljena. Bistvenih količin obnavljanja podzemne vode ne pričakujejo, vodne gladine se bodo še naprej počasi zniževale in na vse več merilnih mestih dosegle raven nizkih vodnih količin, so še zapisali.