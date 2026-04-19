Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., Na. R.

Nedelja,
19. 4. 2026,
18.16

42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Nedelja, 19. 4. 2026, 18.16

42 minut

Slovenijo zajele padavine, ni izključena niti toča

Avtorji:
R. K., Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Orange 7,76
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | Zaradi možnosti krajevnih neviht je Arso izdal rumeno opozorilo za severni in osrednji del države, ki velja danes do polnoči.

Zaradi možnosti krajevnih neviht je Arso izdal rumeno opozorilo za severni in osrednji del države, ki velja danes do polnoči.

Slovenijo so ponekod zajele plohe in nevihte, pri Velenju je klestila tudi toča. Iz Slovenj Gradca, Žalca in Prevalj so poročali o vetrolomu. Zvečer bo še nekaj krajevnih ploh in neviht, ponoči pa bodo padavine prehodno marsikje ponehale. Do konca dneva velja rumeno opozorilo.

Od zahoda so se že začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki bodo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) do večera zajele večji del države. "V aprilu, ko je ozračje še razmeroma hladno, lahko seveda ob nevihti do tal prileti tudi kako zrno sodre, za debelejšo točo pa še ni pogojev, tako da ne pričakujemo večjih nevšečnosti," je pojasnil vremenoslovec Brane Gregorčič.

Po njegovih navedbah količina padavin v splošnem ne bo zelo velika, je pa lahko lokalno ob nevihtah tudi kak naliv in nekaj vetra, zato so se odločili za najnižjo, torej rumeno stopnjo opozorila, ki pomeni, da je potrebne nekaj previdnosti. "Ampak to so dogodki, ki so razmeroma pogosti in ne povzročajo velikih nevšečnosti," je pojasnil.

Ponoči se bo dogajanje umirilo

Zaradi možnosti krajevnih neviht je Arso izdal rumeno opozorilo za severni in osrednji del države, ki velja danes do polnoči.

Po Gregorčičevih navedbah bo ozračje najbolj nestabilno v naslednjih urah in do večera, ponoči pa se bo že precej umirilo. V ponedeljek pa pričakujejo bolj enakomeren dež brez neviht, je dodal.

Po napovedih Arsa bodo danes najvišje dnevne temperature od 17 do 24 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine prehodno večinoma ponehale, ponekod se bo tudi delno zjasnilo. V ponedeljek bo povečini oblačno z občasnim dežjem. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

padavine ARSO vremenska napoved vreme
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

