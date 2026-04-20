Izrazito poslabšanje vremena: toliko padavin lahko pričakujemo

Po sončnih in toplih dneh se je vreme včeraj popoldne izrazito poslabšalo. Naše kraje je prešla fronta, ki so jo spremljale nevihte. Ozračje se je opazno ohladilo, k nam bo v višinah pritekal hladnejši in nestabilen zrak. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje. Čez dan bo večinoma oblačno. V notranjosti Slovenije bo občasno deževalo, vmes bodo tudi plohe. Pričakovana skupna količina padavin je večinoma od 20 do 40 milimetrov, so pa mogoča velika krajevna odstopanja, so še navedli na Arsu.

Včeraj je naše kraje prešla fronta, ki so jo spremljale nevihte. Te so prinesle tudi močnejše sunke vetra, ponekod pa je padala toča.

Najmočnejši sunek vetra so, kot poroča Neurje.si, ob prehodu nevihtne linije zabeležili na postaji Rakičan, kjer je dosegel 76 kilometrov na uro. Na območju Prevalj in Lendave je bil vetrolom, ki je pristojnim službam povzročil kar nekaj dela.

Sunki vetra, ki so jih včeraj zabeležili po posameznih krajih po Sloveniji. Foto: Neurje.si Kot je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje, o vetrolomu poročajo iz Slovenj Gradca, Žalca, Mute in Prevalj. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa.

Razjasnilo se bo, jutri na Primorskem do 20 stopinj Celzija

V nadaljevanju tedna bo verjetnost padavin sicer manjša, a bodo mogoče popoldanske krajevne plohe. V noči na torek bo dež povsod ponehal, od severa se bo delno razjasnilo.

Jutri čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 10, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet topleje.