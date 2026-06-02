"Pripravite se na el niño. Lahko bi bil najmočnejši v zadnjih desetletjih."

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in Združeni narodi (ZN) so opozorili na prihod vremenskega pojava el niño, ki naj bi se razvil v prihodnjih mesecih in bi lahko bil najmočnejši v zadnjih nekaj desetletjih. Z njegovo vrnitvijo bi se povečalo tveganje za ekstremne vremenske dogodke po vsem svetu in dodatno okrepilo učinke globalnega segrevanja, poroča BBC.

Po navedbah agencije ZN obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo el niño razvil med junijem in avgustom, medtem ko je verjetnost, da bo trajal vsaj do novembra, blizu ali nad 90 odstotki. WMO od junija do avgusta tako napoveduje nadpovprečno visoke temperature v skoraj vseh delih sveta, kar povečuje tveganja za vročinska stanja in pospešuje razvoj suš, kjer bo količina padavin manjša.

Po poročanju BBC več napovedi nacionalnih meteoroloških agencij kaže, da bi prihajajoči el niño lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih ali celo v zgodovini, zato zanj uporabljajo ime "super" oziroma močni el niño. "Prepričani smo, da prihaja nekaj velikega. Morda bo to celo rekorden dogodek," je dejal Adam Scaife z britanskega meteorološkega urada. Močnega el niña ni bilo že od leta 1998.

Grozijo suše, poplave in vročinski valovi

Na vrnitev el niña, ki ga običajno povezujemo z zelo visokimi temperaturami, je opozoril tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. "Znanost je jasna: El niño se nam z 90-odstotno možnostjo v naslednjih mesecih vztrajno bliža. Svet ga mora razumeti kot nujno vremensko opozorilo," je dejal in dodal, da se bodo z njegovim prihodom posledice globalnega segrevanja planeta še poslabšale. "Posledice bodo še hujše, širile se bodo naprej in premikale meje z uničujočo hitrostjo," je poudaril.

Generalna sekretarka WMO Celeste Saulo pa je ob napovedi opozorila, da bi lahko el niño okrepil suše, močna deževja in tveganja za pojav vročinskih valov tako na kopnem kot v oceanih. "Pripraviti se moramo na potencialno močan el niño, ki bo poslabšal suše in močna deževja ter povečal tveganja za vročinske valove," je dejala. Dodala je, da so sezonske napovedi in zgodnja opozorila ključnega pomena za reševanje življenj in zmanjšanje škode v gospodarstvu in skupnostih.

El niño se pojavi povprečno vsaki dve do sedem let in običajno traja od devet do dvanajst mesecev. Gre za vremenski pojav, ki ga je težko napovedati, o njem pa govorimo, ko se temperatura vodne gladine v zahodnem delu Tihega oceana zviša za vsaj pol stopinje Celzija, kar prinaša neobičajno tople vode. Če se temperatura gladine morja zviša za več kot dve stopinji Celzija, govorimo o močnem el niñu.