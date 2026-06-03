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Avtor:
R. K.

Sreda,
3. 6. 2026,
19.52

Osveženo pred

28 minut

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Velika Britanija policija napad rasizem

Sreda, 3. 6. 2026, 19.52

28 minut

18-letni Henry Nowak umrl v mukah: policisti mu niso verjeli, da je zaboden

Avtor:
R. K.

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Henry Nowak | Foto Lenka White/X

Foto: Lenka White/X

Veliko Britanijo pretresa posnetek policijskih kamer, ki razkriva zadnje minute življenja Henrya Nowaka. Policisti 18-letniku niso verjeli, da je on žrtev napada z nožem in ga kljub njegovim besedam, da je zaboden in da ne more dihati, vklenili v lisice in aretirali zaradi domnevnega napada na 23-letnega Vickruma Digwa.

Decembra lani je bil 18-letni Henry Nowak žrtev napada z nožem. 23-letni Vickrum Digwa ga je na ulici Southamptona večkrat zabodel z več kot 20 centimetrov dolgim rezilom, eden od vbodov pa je predrl njegovo srce.

Ko so na kraj dogodka prispeli policisti, jih je Digwa uspel prepričati, da je sam žrtev rasističnega napada. Trdil je, da mu je Nowak snel turban in ga vlekel za lase, pri tem pa policistom pokazal manjše poškodbe in podplutbe na obrazu. 

Medtem je 18-letni Nowak ležal na tleh in ponavljal, da je zaboden, a mu policisti niso verjeli. Na posnetku policijskih kamer je slišati, kako je Nowak večkrat ponovil, da ne more dihati, a so mu možje v modrem kljub temu nadeli lisice in ga aretirali zaradi napada. Takrat je bil že skoraj neodziven. Obdukcija je pokazala, da je imel Nowak več vbodnih ran na nogah in smrtonosno rano v srcu.

Po objavi posnetka policijskih kamer na željo družine pokojnega Nowaka se javnost sprašuje, ali bi ga policisti lahko rešili in zakaj mu niso verjeli, ko jim je skušal dopovedati, da je zaboden. 

"Henry je policistom štirikrat povedal, da je zaboden. Devetkrat jim je povedal, da ne more dihati. Vlekli so ga po gramozu, mu zvili roke za hrbet in ga vklenili v lisice," je dejal oče pokojnega Mark Nowak.

Vodstvo policije v grofiji Hampshire je izrazilo obžalovanje. Namestnik načelnika Robert France je priznal, da je tragično, da je bil Nowak vklenjen in aretiran v trenutkih, ko je izgubljal zavest. Kljub temu vztraja, da policisti njegovega življenja niso mogli rešiti. Ob tem je poudaril, da so policisti nekaj minut po prihodu začeli izvajati temeljne postopke oživljanja. 

Za umor je bil ta teden na dosmrtno zaporno kazen z najmanj 21 leti zapora obsojen 23-letni Digwa. 

Velika Britanija policija napad rasizem
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