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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
3. 6. 2026,
14.28

Osveženo pred

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Slovenija Izrael letalo letališče Brnik Zagreb

Sreda, 3. 6. 2026, 14.28

1 ura, 8 minut

Izrael: Slovenija prepovedala pristanek izraelskega letala na Brniku

Avtor:
Sa. B.

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Letalo izraelske družbe Israir | Po navedbah družbe Israir je bila odločitev politično motivirana. | Foto Shutterstock

Po navedbah družbe Israir je bila odločitev politično motivirana.

Foto: Shutterstock

Medij Jerusalem Post poroča, da bi moralo v torek na Brniku pristati letalo izraelske družbe Israir, a slovenske oblasti pristanka niso dovolile. Letalo so preusmerili na letališče v Zagreb.

Da bi moralo letalo pristati v Ljubljani, a je bilo preusmerjeno v Zagreb, je razvidno tudi s podatkov na spletni strani za sledenje poletom Flight Radar. Letalo Airbus A320 z registrsko oznako 9A-BTH je z letališča v Tel Avivu vzletelo v torek ob 17.20, v Zagrebu pa je pristalo ob 19.47.

Vrtovec: V petek dopoldne bomo to odpravili

Po navedbah družbe Israir je bila odločitev politično motivirana. Direktor podjetja Uri Sirkis je dejal, da je takšna poteza v nasprotju z letalskimi sporazumi in zakonodajo Evropske unije. Sirkis je zatrdil, da so v reševanje položaja vključene pristojne izraelske institucije, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve in upravo za civilno letalstvo. Dodal je, da so poskušali najti rešitev, da bi letalo načrtovano pristalo v Sloveniji, a so bili pri tem neuspešni.

Na navedbe izraelske družbe se je odzval Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo v prihajajoči vladi Janeza Janše. "V petek dopoldne bomo to odpravili. Direktor za letalstvo naj kar pripravi dopis," je zapisal v objavi na družbenem omrežju X. Za portal Info360 je dodatno pojasnil, da so zapleti posledica tega, da je izdaja dovoljenja izraelski družbi Israir še vedno v postopku odločanja.

Navedbe je za omenjeni portal potrdil tudi upravljavec ljubljanskega letališča Fraport in pojasnil, da so bili včeraj in danes na tej liniji odpovedani skupaj štirje poleti, in sicer vsak dan po en prihod in en odhod.

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