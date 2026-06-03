Vremenski kaos v Zadru: odtrgan del osrednjega mostu

Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Največ težav v Zadru sta povzročila močan dež in veter, ki je dvigoval kanalizacijske pokrove, odnašal senčnike in zabojnike za smeti, na enem od mostov pa odtrgal ograjo.

"Zaradi sunka vetra se je pocinkana ograja odtrgala z mostu, veter jo je vrgel na most. Na srečo ni padla v morje, zato ni bilo treba najeti potapljačev," je za HRT Radio Zadar povedal svetnik Hrvoje Marić.

Po informacijah gasilcev sta bila zabeležena dva primera, ko sta avtomobila padla v jaške, v enem primeru pa je drevo padlo na električni drog.

Eden od avtomobilov je zapeljal v odprt jašek, poplavilo je tudi enega od parkov.

Neurje je že zajelo tudi Split.

Oranžno opozorilo za Reko in Split

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je danes zaradi nevarnosti močnejših neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje Reke in Splita, za preostale dele države pa rumeno.

Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči, ko se bo od zahoda postopoma jasnilo.

Hrvaški avtoklub (HAK) je zaradi močnega deževja posvaril voznike. Zaradi krajevnih nalivov se lahko na voziščih zadržujejo večje količine vode, mogoči pa so tudi manjši zemeljski plazovi in podori kamenja, zlasti na cestah v gorskih predelih in na jadranski magistrali.

Opozorila pred neurjem tudi v Srbiji in BiH

Srbski republiški hidrometeorološki zavod (RHMZ) je za danes izdal opozorilo pred nevihtami za celotno državo. Te bodo ponekod močnejše, spremljajo pa jih lahko toča, močan veter in obilnejše padavine. Posebno opozorilo velja tudi za Beograd, kjer so mogoči močnejši nalivi, grmenje, toča in sunki vetra.

Hidrometeorološki zavod BiH pa je za danes izdal oranžno vremensko opozorilo za celotno državo zaradi močnejših krajevnih nalivov, neviht in sunkovitega vetra. Ponekod je prav tako mogoča toča.