Vremenski preobrat: danes do 24 stopinj Celzija, že jutri nas čaka to #animacija

Danes je še čas za uživanje v sončnem vremenu in visokih temperaturah, saj se že jutri obeta izrazita vremenska sprememba, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Danes bo sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 20 do 24 stopinj Celzija, že jutri popoldne pa se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo počasi širile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija, a se bo popoldne ohladilo.

Začetek tedna bo oblačen in deževen, ohladilo se bo. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe, napovedujejo na Arsu.