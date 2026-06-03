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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
3. 6. 2026,
6.24

Osveženo pred

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Natisni članek
Bruselj Slovenija Evropska komisija

Sreda, 3. 6. 2026, 6.24

42 minut

Bruselj danes o morebitnem ukrepanju proti Sloveniji zaradi preseženega primanjkljaja

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Evropska komisija | Če bo komisija ocenila, da je treba proti Sloveniji uvesti postopek, bo predlog o tem posredovala Svetu EU, v katerem so zastopane države članice. | Foto STA

Če bo komisija ocenila, da je treba proti Sloveniji uvesti postopek, bo predlog o tem posredovala Svetu EU, v katerem so zastopane države članice.

Foto: STA

Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike.

Bruselj bo o tem, ali bo predlagal sprožitev postopka zaradi presežnega primanjkljaja proti Sloveniji ali ne, odločal, potem ko je pred dvema tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primanjkljaj letos znašal 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) in s tem presegel 3,0-odstotno mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih.

Če bo komisija ocenila, da je treba proti Sloveniji uvesti postopek, bo predlog o tem posredovala Svetu EU, v katerem so zastopane države članice. Svet nato običajno sprejme priporočilo državi članici, kako naj popravi javnofinančno stanje. Če država v določenem roku ne sprejme ustreznih ukrepov, pa ji lahko naloži tudi sankcije, vključno z globo.

Članice pozvali k okrepitvi ekonomske varnosti 

Komisija bo odločitev sprejela v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra, ki je namenjen usklajevanju ekonomskih in javnofinančnih politik v EU. Na podlagi splošnih smernic, objavljenih konec novembra lani, bo vsaki članici posebej podala priporočila, kakšne javnofinančne in socialno-ekonomske ukrepe naj sprejme.

Jeseni, ko je začela nov letni cikel semestra, je članice evrskega območja pozvala k spodbujanju produktivnosti in okrepitvi ekonomske varnosti, pri čemer je treba ohraniti vzdržnost javnih financ.

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