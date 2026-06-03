S skuterjem bežal pred policijo in ni upošteval ukazov policistov #video

V eni izmed skupin na družbenem omrežju Facebook je anonimni uporabnik delil videoposnetek, iz katerega je razvidno, da je mladi voznik neregistriranega skuterja bežal pred policijskim vozilom, ki ga je lovil s prižganimi modrimi lučmi. Na posnetku ni razvidno, kako se je policijski lov voznika motornega kolesa končal, zato smo se za pojasnila obrnili na policijo.

Iz posnetka, ki ga je na Facebook skupino PROMET Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Kamnik, Trzin, Komenda, Vodice delil anonimni uporabnik, je razvidno, da je policija na območju Mengša v policijskem vozilu s prižganimi modrimi lučmi sledila neznanemu (zelo verjetno mladoletnemu) vozniku neregistriranega motornega kolesa, ki pa se kljub njihovim večkratnim pozivom ni ustavil in nadaljeval vožnjo.

Na posnetku ni vidno, da bi voznik skuterja ogrožal druge udeležence v prometu, ni pa se zmenil na pozive policije in ji želel pobegniti.

Zakaj so policisti želeli ustaviti voznika motornega kolesa (skuterja) in ali so policisti ugotovili tudi kršenje cestnoprometnih predpisov, ni znano, zato smo se za dodatne informacije obrnili na policijo. Prav tako smo jih povprašali, kako se je policijska akcija zaključila.