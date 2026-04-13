Danes bo precej oblačno, nekaj sonca bo predvsem v vzhodnih krajih. Proti večeru so že mogoče krajevne plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dež bo pogostejši v zahodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

V sredo bo sprva še oblačno z rahlim dežjem, popoldne pa se bo delno razjasnilo.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih mogoče posamezne plohe.