Našli so mlado Emily. Razkrivamo njeno zgodbo.

Skupnost MAGA v ZDA in po svetu je bila navdušena nad mlado in lepo Emily Hart, ki je na družbenih omrežjih z vsem srcem podpirala politiko Donalda Trumpa. A Emily je v resnici narejena s pomočjo umetne inteligence, ustvaril pa jo je indijski študent medicine, ki je potreboval denar za študij.

Emily Hart pozira v bikiniju med ribolovom na ledu, strelja z orožjem, pije pivo in širi ostre konservativne slogane. Milijoni klikajo na njene profile, všečkajo njene objave in ji sledijo. Za mnoge je Emily Hart popolna mešanica domoljubja in seksapila, piše švicarski medij Watson.

V ozadju Emily je 22-letni indijski študent

Toda Emily v resnici ne obstaja. Po poročanju ameriškega medija Wired je viralni račun vodil 22-letni študent medicine iz Indije. Z uporabo fotografij in posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, je predvsem na Instagramu in Facebooku zgradil pravi spletni imperij. Trdi, da je zaslužil na tisoče dolarjev na mesec.

Zamisel za Emily je očitno nastala iz finančne nuje. Med študijem je ambiciozni študent, ki želi postati ortopedski kirurg, iskal načine za hiter zaslužek. Klasični poskusi, kot sta YouTube ali prodaja izobraževalnih gradiv, so propadli. Šele ko je začel razvijati vsebine s pomočjo Googlovega umetnointeligenčnega orodja Gemini, je doživel preboj.

Zlitje Jennifer Lawrence in Sydney Sweeney

Umetna inteligenca naj bi mu svetovala, naj ustvari lik posebej za konservativno ameriško občinstvo – ciljno skupino, ki velja za še posebej zvesto in premožno.

Tako je nastala Emily Hart, mlada, privlačna ženska, vizualno zasnovana po zvezdnicah, kot sta Jennifer Lawrence in Sydney Sweeney.

Emily ljubi Sveto pismo in orožje ter udriha po liberalcih

Gre za skrbno izdelano spletno osebo, ki je medicinska sestra, ki ljubi Sveto pismo, orožje, pivo – in predvsem jasna politična sporočila. Njene objave so bile namerno provokativne, pogosto radikalno konservativne, versko nabite in protiliberalne. Prav to je ustvarilo njen doseg.

V enem mesecu je račun zbral več deset tisoč sledilcev, posamezni videoposnetki pa so dosegli milijone ogledov. Študent je izpopolnil sistem: dnevne objave, polne premišljenega ogorčenja, tako imenovane "vabe za bes" (v orig. rage bait), namenjene izzivanju tako strinjanja kot nestrinjanja, s čimer je hranil algoritem.

Z Emily je imel manj kot uro dela na dan

Vse skupaj je bilo hitro monetizirano. Poleg tega je indijski študent prodajal ekskluzivne vsebine prek platforme Fanvue, ki – v nasprotju s številnimi konkurenti – omogoča vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Na tej so uporabniki plačevali za razkrite fotografije in neposreden stik z domnevno vplivnico.

Upravljavec je za Wired svoj poslovni model opisal kot absurdno preprost: manj kot ura dela na dan za zaslužek, ki ga ne bi mogel doseči z redno službo doma.

Liberalna "Emily" je hitro spodletela

Indijski študent meni, da je ciljna publika, ki ga je obogatila, izjemno neumna. Hkrati priznava, da je podoben poskus z liberalnim likom popolnoma spodletel, ker je občinstvo hitreje prepoznalo umetno naravo vsebine in je bil odziv manjši.

Račun indijskega študenta je dolgo časa ostal nedotaknjen, deloma zato, ker platforme, kot je Instagram, niso dosledno uveljavljale lastnih pravil za označevanje vsebin, ki jih je ustvarila umetna inteligenca.

Indijski študent se bo zdaj bolj posvetil medicini

Profil je bil zaradi goljufive dejavnosti izbrisan šele februarja letos. Drugi lažni računi, kot je tisti, ki trdi, da je vojak vplivnež, povezan s Trumpom, dokazujejo, kako razširjen je postal ta pojav.

Indijski študent, ki je ustvaril Emily, se nima za prevaranta. Pravi, da ni nikomur neposredno škodoval. Zdaj se želi ponovno osredotočiti na študij medicine, še piše Watson.