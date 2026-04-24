Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
24. 4. 2026
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Bugatti Rimac Rimac Automobili Porsche

Petek, 24. 4. 2026, 10.14

Porsche ni več med lastniki družbe Bugatti Rimac

Kaj je v ozadju? Porsche prodal vse in se umika iz posla z Rimcem.

Mate Rimac | Foto Rimac Automobili

Porsche bo prodal svoj celotni delež v družbi Bugatti Rimac in Rimac Group.

Porsche in Rimac Group sta leta 2021 ustanovila skupno podjetje Bugatti Rimac kot nov dom legendarne znamke Bugatti. V tem skupnem podjetju ima Porsche 45-odstotni manjšinski delež, Rimac Group pa 55-odstotni delež. Porsche ima obenem tudi 20,6-odstotni lastniški delež v Rimac Group.

V okviru danes napovedane transakcije bo Porsche v celoti prodal svoje deleže v Bugatti Rimac in Rimac Group konzorciju, ki ga vodi HOF Capital. V konzorciju sodeluje tudi BlueFive Capital kot največji vlagatelj, skupaj z več institucionalnimi investitorji iz ZDA in EU. HOF Capital s sedežem v New Yorku je med drugim vlagatelj v podjetja, kot so SpaceX, OpenAI in Anthropic.

Porsche: Osredotočili se bomo na naš glavni posel ...

Po zaključku posla bo Rimac Group prevzel nadzor nad Bugatti Rimac ter sklenil strateško partnerstvo z družbama HOF Capital in BlueFive Capital za podporo nadaljnji rasti. HOF Capital bo hkrati postal največji delničar Rimac Group, ob ustanovitelju Mate Rimac, ki je tudi izvršni direktor Bugatti Rimac.

Zaključek transakcije, ki je odvisen od regulatornih odobritev, je predviden do konca leta 2026. Stranke so se dogovorile, da finančnih podrobnosti posla ne bodo razkrivale, razen kjer to zahtevajo veljavne računovodske in poročevalske obveznosti.

Pri Porscheju poudarjajo, da prodaja odraža strateško usmeritev v osrednji avtomobilski posel, medtem ko Rimac z novimi partnerji napoveduje hitrejši razvoj in uresničevanje dolgoročnih načrtov.

Bugatti Rimac Rimac Automobili Porsche
