Med premiero serije Evforija pred sedmimi leti so gledalci in kritiki doživeli pravo evforijo ob šoku nad surovostjo prikaza življenja srednješolcev. Seks, droge, samopomilovanje in toksična razmerja so zmeraj bili del najstništva, a ne v tako eksplicitnih in surovih podobah, kot jih je prikazala ta serija – in predvsem ne z nedavno Disneyjevo otroško zvezdnico v glavni vlogi.

Evforija spremlja najstnico Rue Bennett (Zendaya), ki se je ravno vrnila z odvajalne terapije, saj je že v osnovni šoli po očetovi smrti zapadla med mamila. Rue je pripovedovalka in serija spremlja tako njeno zgodbo, predvsem romanco s transdekletom Jules (Hunter Schafer), kot tudi zgodbo njenega kroga prijateljic, ki so v različnih vrstah ne povsem zdravih razmerij. Med prvima dvema sezonama in vmesnimi minimalističnimi filmi, posnetimi med pandemijo, je Rue doživela vzpone in padce, predvsem v drugi sezoni, ko se vse bolj izgublja v deliriju zasvojenosti.

Nenadni zvezdniki

Gledalce je predvsem šokiral odnos likov do mamil ter vsesplošne dostopnosti in sprejetosti različnih vrst intoksikacije med mladimi. Vse skupaj je le še potenciral prikaz promiskuitete z ogromno golote in raznoraznimi kinki, kakor tudi pogosto nasilje. Pomemben vpliv na gledanost in razvpitost serije je bil tudi meteorni zvezdniški vzpon skoraj polovice zasedbe, saj so poleg vse uspešnejše Zendaye kmalu zasloveli tudi Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer in Maude Apatow, medtem ko je Colman Domingo prejel dve nominaciji za oskarja, Eric Dane pa je javno sporočil, da izgublja boj z boleznijo ALS in je letos v začetku leta tudi umrl.

Tako se je serija do aktualne tretje sezone, ki jo lahko ob ponedeljkih spremljamo na HBO Max, preobrazila iz brutalnega prikaza življenja mladih v zvezdniško ekstravaganco, ki se trudi biti drzna s pretiravanjem, a ne zmore več šokirati. To je delno posledica dejstva, da so junaki zdaj bolj ali manj odrasli, s čimer izgine večina moralnega zgražanja nad njihovim početjem, delno pa tega, da njihovi ekscesi to pot niso več tako zanimivi.

Šokirani starši

Rue tihotapi mamila in dela v striptiz klubu, Cassie snema vsebine za OnlyFans, Nate gradi posel na praznih obljubah, Maddy spletkari in poskuša izkoriščati več ljudi, kot jih uspešno izkorišča njo … Glede na to, kako surovi in na koncu vseeno moralni sta bili prvi dve sezoni, se zdi precej jasno, kam vodijo poti posameznih likov in torej bolj ali manj tudi, kako se bo vse končalo (namig: nihče ni posebej dober človek in za take ni srečnih koncev).

Ob premieri je serija pritegnila raznoliko občinstvo, ampak glavni skupini sta bili dve. Prvi so bili pripadniki generacije Z, ki so v njej videli odseve lastne realnosti in kopico izredno privlačnih zvezdnikov, drugi pa gen X/milenijski starši, ki jih je prikaz "podivjane" mladine vrgel iz tira, ko so poskušali skozi serijo razumeti to mlado generacijo in ugotoviti, kako svoje otroke zaščititi pred vsemi ekscesi.

Brez nove generacije

Na HBO-jevo žalost to ni formula, ki bi jo bilo mogoče ponavljati v nedogled, ne glede na to, koliko seksa, drog in napačnih odločitev so se odločili vključiti. Obenem se zaradi zvezdniškega statusa zasedbe niso mogli/hoteli nenadoma osredotočiti na novo generacijo, kar bi potencialno lahko pritegnilo nove generacije gledalcev.

Predvsem pa veliko o spremembi serije v novi sezoni pove napis, ki se izpiše pred začetkom. Medtem, ko smo prvih 20 epizod lahko prebrali naslednje opozorilo: "Epizoda vsebuje nasilje, goloto in spolne vsebine, ki lahko zmotijo občutljive gledalce," kar je bolj delovalo kot povabilo, smo v novi sezoni dobili precej bolj generično: "Epizoda vsebuje vsebino za odrasle." To se odraža tudi v vsebini.

Ali je Evforija vredna ogleda?

Evforija je ena bolj zanimivih serij zadnjega desetletja in čeprav aktualna tretja sezona še zmeraj vključuje vpogled v izgubljenost mnogih pripadnikov generacije Z in uporablja raznolike, inovativne vizualne pristope k pripovedništvu, je le bleda senca tistega šoka, ki smo ga gledalci doživeli ob premieri leta 2019.

Evforija (Euphoria): Avtor serije: Sam Levinson Igrajo: Zendaya, Sidney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Maude Apatow, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Colman Domingo, Alexa Demie, Eric Dane, Chloe Cherry, Rosalía Žanr: drama Dolžina: osem epizod po eno uro

