Aktivirana civilna zaščita, na Gorenjskem zaprli šole v šestih občinah #foto

Na Gorenjskem še naprej močno piha, veter pa je povzročil ogromno škode. Največ intervencij je bilo doslej v občinah Radovljica in Tržič. Veter odkriva strehe, podira drevesa in močno ovira promet. Prizadetih je tudi deset večjih industrijskih objektov. V šestih občinah so zaprte nekatere šole in vrtci, aktivirana je civilna zaščita.

Na interventni številki 112 v Kranju so zabeležili več kot tisoč klicev, posamezne občine so aktivirale občinske štabe civilne zaščite, sicer pa je na terenu doslej sodelovalo več kot 29 gasilskih enot z okoli 300 gasilci, 30 članov občinskih štabov civilne zaščite in 19 pripadnikov regijske civilne zaščite, je v jutranji izjavi za javnost zapisal poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid.

V nekaterih občinah je motena oskrba z električno energijo in tudi pitno vodo. Trenutno je na območju gorenjske regije okoli 500 gospodinjstev brez električne energije, največ na območju Tržiča in Radovljice.

Foto: PGD Tržič/Facebook Foto: PGD Tržič/Facebook

Težave so tudi v cestnem prometu, nekatere ceste so delno prevozne, nekatere zaprte.

Šole zaprte v šestih gorenjskih občinah

Za zaprtje nekaterih šol in vrtcev se je odločilo šest občin, zaprte so tudi nekatere srednje šole. V Občini Bled je zaprt vrtec, pa tudi OŠ Josipa Plemlja Bled oz. podružnici Ribno in Bohinjska Bela. V Občini Jesenice so zaprte vse enote vrtcev, štiri osnovne šole ter srednja šola in gimnazija. V Občini Radovljica vrtci ostajajo odprti, priporočajo pa, da otroci ostanejo doma. So pa tam zaprte vse osnovne in srednje šole, medtem ko bo varstveno-delovni center deloval v omejenem obsegu, kažejo podatki gorenjske civilne zaščite.

V Občini Tržič so zaprti vsi vrtci in osnovne šole, podobno v Občini Preddvor, ponekod so zaradi varnosti odpovedali tudi šolske avtobuse, v Občini Žirovnica je zaprta tamkajšnja osnovna šola.

Na terenu civilna zaščita

Iz Civilne zaščite Občine Žirovnica so danes zjutraj sporočili, da so ekipe civilne zaščite in gasilcev s pomočjo dveh ekip kranjske izpostave uprave za zaščito in reševanje začele delo in so na terenu. "Kar pomeni, da bodo najprej odstranili vse nevarnosti in zavarovali premoženje in nevarne situacije pred nadaljnjim uničevanjem," so zapisali. Začelo se je tudi čiščenje cestišč, na terenu so tudi ekipe Elektra Gorenjske.

"Še vedno je pomembno, da ostanete v zaprtih prostorih, zavarujete stvari okoli hiš in spremljate obvestila in vremensko napoved," so dodali. Občane še obveščajo, da je občinski štab civilne zaščite aktiven in da lahko poleg številke 112 pokličejo tudi na 04 5809110.

Ne pozabite na domače živali

Tudi sicer bo na Gorenjskem danes, kolikor bodo dopuščale razmere, potekalo odstranjevanje posledic močnega vetra. Ob tem civilna zaščita občane prosi, da ravnajo samozaščitno, lastnike gozdov pa, naj ne hodijo v gozdove. "Čas za oceno škode bo, ko se razmere umirijo," je podčrtal Šmid. Opozoril je še, da je treba poskrbeti tudi za domače živali. Ker se razmere še niso umirile, dopoldne pričakuje še več intervencij, ob tem pa občane poziva, naj na številko 112 pokličejo samo v res nujnih primerih.

Na Štajerskem vetrolom povzročil precej težav

Močan vetrolom je v četrtek popoldne in ponoči precej težav povzročil tudi na Štajerskem, od koder poročajo o podrtih drevesih in poškodovanih strehah. Na delu so tudi delavci tamkajšnjih elektro podjetij, saj je bilo zjutraj brez električne energije več kot 20 tisoč odjemalcev. Iz Koroške medtem o večjih težavah za zdaj ne poročajo.

Kot je za STA danes zjutraj povedala poveljnica vodja mariborske izpostave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc, so do 7. ure zjutraj prejeli 110 klicev, večinoma zaradi podrtih dreves ali odkritih streh, zlasti na območju Slovenske Bistrice pa je motena oskrba z elektriko. Gasilci so morali na pomoč v 13 občinah.

V Podravju je trenutno največja težava dobava električne energije, saj je bilo zjutraj na območju Elektra Maribor brez nje več kot 21.500 odjemalcev.

Veter s šole pometal sončne panele

Na mariborski osnovni šoli Franceta Prešerna so danes odpovedali pouk, saj je veter s strehe pometal nekaj sončnih panelov, zato so se zaradi varnosti otrok odločili, da danes ostanejo doma.

Na območju Spodnjega Podravja je bilo največ težav z elektriko na ormoškem koncu. Ponoči so se razmere sicer umirile, veter pa se je znova okrepil okoli 4. ure zjutraj. Podrl je več dreves, ponekod je odnesel strešnike, je za STA povedal vodja ptujske izpostave Drago Murko.

Vodja celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Darko But pa je dejal, da so do jutra beležili 87 dogodkov v 16 občinah, v njih pa je posredovalo 31 prostovoljnih gasilskih društev.

Največ intervencij so imeli v Velenju in Zrečah, kjer so odstranjevali podrta drevesa in odpravljali posledice vetra. Skupno je poškodovanih ali uničenih okoli 250 dreves, veter pa je poškodoval tudi osem stanovanjskih objektov in štiri gospodarska poslopja. V Škalah pri Velenju je zaradi padca drevesa poškodovan tudi vrtec, je za STA še povedal But.

Po njegovih besedah za zdaj občine še niso zaprosile za dodatno pomoč ali izdajo strokovnih mnenj o škodi, prav tako ni bilo zahtev za vključitev regijskih sil. Kljub temu so pripadniki civilne zaščite v pripravljenosti, vključno s posebnimi delovnimi stroji, če bi se razmere zaostrile.

Ob tem je pozval k previdnosti, saj lahko zaradi poškodovanih dreves in nestabilnih razmer nevarnost ostaja tudi v naslednjih urah.

Zaradi vetroloma je poškodovano tudi distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje, kar je povzročilo izpade električne energije. Zjutraj je bilo brez oskrbe 1.390 odjemalcev na območjih Mestinja, Vojnika, Brežic, Nazarij, Slovenj Gradca in Krškega.

Iz Koroške medtem o večjih težavah za zdaj ne poročajo, je pa zaradi podrtih dreves že od četrtka zvečer zaprta cesta Šoštanj–Črna na Koroškem pri Slemenu. V Mestni občini Slovenj Gradec so danes zjutraj odpovedali nekatere jutranje prevoze za osnovnošolske otroke.